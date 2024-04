Ariel convive con el Parkinson hace 14 años, su actitud ante vida es un mensaje de optimismo (VIDEO)

Ariel Cialella fue diagnosticado con la enfermedad hace aproximadamente una década y media atrás. Desde entonces, lógicamente su vida tomó otro camino, sin embargo, del mismo modo que enfrenta con un relato la enfermedad que puede servir de mensaje optimista para quienes padecen la misma afección, lo hace a diario, persiguiendo sueños y trabajando para alcanzar metas. Es de Buenos Aires, pero vive en General Villegas hace muchos años, está casado y es padre de tres hijos. Ama el rugby y la filosofía de este deporte la aplica constantemente.

La entrevista fue realizada por Somos (gentilmente cedida) en el marco del Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril.

La idea de la nota a Ariel es poder, desde adentro y en primera persona, conocer las particularidades de una enfermedad que resulta cada vez más nombrada, incluso, prueba de ello, en estos días el periodista deportivo Emiliano Pinsón, la hizo pública.

A partir de ello, entendiendo que en materia de salud nadie está libre de padecer alguna afección de manera directa o indirecta, es que compartimos este testimonio, pero fundamental y particularmente, porque su actitud es en sí una muestra del efecto que produce el ser positivo ante la vida independientemente de los obstáculos que se nos presenten, incluso aquellos que atentan contra la vida.

Ariel comenzó contando cómo supo el diagnóstico y lo que hizo con el primer interrogante que le surgió: ¿por qué a mi?, el que luego de procesarlo cambió por: ¿por qué no a mi?. Desde entonces y habiendo transcurridos ya unos 14 años.

El haber aceptado exponer este aspecto de su vida significa conocer detalles de su interior y a su vez tener la posibilidad de adoptar algunas de sus decisiones para lo cotidiano, sin necesidad de estar atravesado/a por una enfermedad de cualquier tipo.

Su próximo sueño es cruzar los Andes en bicicleta, y pensó en su mejor amigo para hacerlo, quien vive en Bariloche y justamente a través de esta nota se estará enterando que está incluído en este desafío.

Ariel convive con un neurotrasmisor colocado en su cerebro que emite ondas cada 8 segundos que le mejoran notablemente su calidad de vida; no todos pueden acceder a esta tecnología, no solamente por cuestiones económicas, sino porque no todos son compatibles; desde ese punto de vista, es un afortunado. Aspectos de su relato como éste, van, a lo largo de la charla, haciendo entender como ante lo irremediable la actitud puede hacer la gran diferencia.

El rugby, su deporte por excelencia, sigue siendo un pilar fundamental, fue uno de los creadores de Villegas Rugby Club, el club más nuevo que la ciudad tiene con apenas unos 17 años de existencia. Tna to es así, que la nota, como no podía ser de otra manera termina con una reflexión al respecto.

Esta es una oportunidad de no solamente leer y oír algo distinto en materia periodística que permite salir del bombardeo diario de lo que la realidad nos impone, sino de saber que existen personas con otras luchas, con otras historias, con otros problemas o virtudes. A veces es solo cuestión de descubrirlas para comprender que no estamos tan mal, o que podemos estar un poco mejor si nos lo proponemos.

Entrevista a Ariel Cialella (gentileza de Somos)

