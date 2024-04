Dispusieron custodia policial en el predio del Museo luego del ataque al monumento a Manuel Puig

Un móvil policial custodia de manera permanente en el predio del Museo Histórico Regional el monumento al escritor Manuel Puig luego que fuera vandalizado, tal como informara el lunes Distrito Interior.

La figura del autor del Beso d ela Mujer Araña, entre otras obras de trascendencia internacional fue una de las figuras más destacadas de las nacidas en la ciudad y su figura representa a General Villegas, incluso cuenta con un circuito con los lugares de sus años aquí, un festival con su nombre, entre otras actividades; además del permanente recibimiento de turistas que se acercan a conocer «el lugar donde nació Manuel».

Esta relevancia hizo que no pasara desapercibido el ataque al monumento que recrea el frente de la casa natal de Puig que fuera demolida por su dueño un sábado, fin de semana largo, del año 2020; por lo que se dispuso protegerlo para evitar nuevos desmanes, dado que el lugar es punto de encuentro para muchos adolescentes en su mayoría, que suelen tener a ese lugar para sus juntadas de madrugada; aunque es de remarcar que no necesariamente se les atribuye a esos jóvenes los daños ya que no se descarta que el ataque haya tenido en sí un mensaje ideológico o sea el resultado de una mente con alguna alteración.

Por lo pronto y hasta tanto se dispongan otras medidas, la Policía será la garantía para la conservación del frente de la casa de Puig.

