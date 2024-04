Violeta nació en General Villegas, juega al fútbol, hoy está en España, seleccionada por el Barcelona

“Viole” nació el 25 de enero de 2014 en Villegas, es bonaerense como su mamá (su papá es trelewense), pero cuando la niña cumplió el año y medio la familia se radicó en Rawson.

“No me convencía que me hija jugara al fútbol, en mi casa no se veía fútbol, mi marido no seguía los partidos. Ahora sí, esta chica se planta frente al televisor todo el tiempo que la dejamos para ver partidos”, admite la mamá de la alumna que este año cursará el 5º Grado en el Instituto María Auxiliadora.

Violeta empezó a jugar en marzo del 2023 en el Club Deportivo Roca, en la Sub 10 y en la Sub 12, un tiempo en cada categoría, según lo reglamentado.

“Tiene un carácter tremendo y un poder de decisión bárbaro, a mí me suspendió los partidos, porque yo me pongo muy nerviosa. Pero el entrenador me aclaró que más allá que los varones no son de dar muchos pases, ella se desenvolvió muy bien en lo individual y lo disfrutó, no lo sufrió”, explicó Sofía sobre la experiencia de Violeta en Córdoba.