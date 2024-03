Inauguración del Punto Digital en Bunge: impulso a la educación y conectividad

El Intendente Gilberto Alegre encabezó este martes 26 de marzo la firma de un convenio entre la Municipalidad y la Cooperativa de Electricidad para establecer un Punto Digital en Emilio V. Bunge que funcionará en el edificio de la Cooperativa, con el objetivo de brindar oportunidades de educación no formal a la comunidad local y a localidades vecinas como Coronel Charlone, Piedritas, Santa Regina y Cañada Seca.

Daniel Sofía, presidente de la Cooperativa, expresó su entusiasmo por la iniciativa, destacando su importancia para la comunidad.

“Cuando les dieron la posibilidad de tener un Punto Digital en Bunge nos pareció bastante interesante y después analizamos estas cosas que suman para la comunidad y son bienvenidas y ya estamos dispuestos para dar inicio”, señaló.

La Secretaria de Educación, Valeria Iglesias, resaltó la descentralización del acceso a la tecnología y la formación, subrayando la importancia de brindar oportunidades de aprendizaje digital a todas las edades.

“Punto Digital es un programa que tiene varios años en el país, en General Villegas hace un tiempo que se viene desarrollando y justamente es para brindar competencias digitales a la población de distintas franjas etarias, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos mayores”, reveló Iglesias.

Asimismo Iglesias explicó que “el profesor Ezequiel Vincet ha estado trabajando en la implementación de talleres y capacitaciones en variedad de temas que se abordarán, desde el uso básico de herramientas tecnológicas hasta aplicaciones más específicas para emprendedores”.

“Queremos que esto sea un punto de encuentro para formarnos, para compartir, para aprender y le tenemos que agradecer muchísimo, a toda la comunidad de Bunge y a la Cooperativa con quien firmamos este acuerdo y que deja que utilicemos estas instalaciones. Gracias”, concluyó.

El Intendente Alegre enfatizó la importancia de la inclusión digital en la era de las comunicaciones, destacando la necesidad de que todas las personas puedan acceder y participar activamente en el mundo digital. Hizo hincapié en que el proyecto no solo beneficiará a los jóvenes, sino también a adultos y mayores que aún no han tenido acceso a estos recursos.

“Estamos en la era de las comunicaciones y es que toda la gente pueda tener acceso no solamente a un teléfono o a un televisor para mirar qué es lo que está ocurriendo, sino también cómo hacer para participar de ese mundo a través de opiniones”, comentó.

En este sentido reflexionó que “Punto Digital tiene la ventaja, la virtud, de intentar ser una avanzada sobre todo para los jóvenes, no porque los jóvenes no necesitan, nos pasan por arriba fácilmente en todo este tipo de cuestiones, pero sí para las personas adultas, para los mayores y para muchos jóvenes que no han tenido la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación”, destacó Alegre.

Además dijo: “Estamos contentos de este proyecto, ojalá se continúe en el tiempo porque es importantísimo y podamos ampliarlo porque es esencial para un mundo que necesita estar cada vez más informado”.

Alegre destacó la importancia de combatir la corrupción y fomentar la educación continua como pilares fundamentales para el desarrollo del país.

“Esto que les traemos acá les puede generar miedo porque es la tecnología y mucha gente le teme. No. Debemos recibirla con mucha alegría y vamos a lograr que la gente se sume a este proceso de formación, de maduración y de educación”, añadió.

Finalmente sostuvo que “la educación es un proceso constante que no se limita a la etapa escolar, agradezco a Valeria Iglesias por liderar esta iniciativa en Bunge y felicitaciones a la Cooperativa por dar lugar a este proceso”.

El evento contó con la presencia del Secretario de Cultura, Alejo Arias, la Secretaria de Obras Públicas Alejandra Matellán y Secretaria de Promoción y Producción, Mónica Spertino, miembros de la Cooperativa Eléctrica, vecinos y representantes de instituciones, marcando un paso significativo hacia la democratización del acceso a la tecnología y la educación en la región.

