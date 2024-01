Gilberto Alegre: “Los problemas heredados son de tal gravedad que se nos hace imposible comenzar cosas nuevas”

El Intendente Gilberto Alegre se refirió al estado en el que encontró la Municipalidad y especialmente algunas obras que quedaron pendientes. Habló de su recorrida por las localidades y los problemas económicos que debe solucionar urgentemente.

“Los problemas heredados son de tal gravedad que se nos hace imposible comenzar cosas nuevas, hoy en día estamos tratando de ir cerrando todas esas cuestiones que no se han hecho”, dijo Alegre.

Además comentó: “La gente no lo creería si no lo ve. Uno habla y la gente dice «es propaganda política». ¿Qué propaganda política? Son hechos muy reales, muy concretos, que hacen a la calidad de vida de nuestra sociedad y nuestra comunidad, porque la plata estaba, entonces, ¿por qué no la aplicaron correctamente, por qué no se hicieron las obras que tenían que hacer, en qué se distrajeron, cuál era la preocupación que tenían?”

“Si estaban en el gobierno, ¿qué otra preocupación distinta a gobernar tenían? Todas estas cosas son las que vamos recogiendo día a día en nuestro derrotero por los pueblos y todavía me faltan algunos lugares donde tenemos que resolver otras cuestiones, pero estamos bastante avanzados”, añadió, refiriéndose a los funcionarios de gestión Campana.

En este sentido reconoció que hay demoras en algunos temas, producto de las dificultades a nivel local, “porque hay que resolver los problemas coyunturales, que son importantes, y nos han impedido resolver otras cuestiones relacionadas con los pueblos”.

En Santa Regina este lunes puso en funciones al encargado de la Delegación, Jorge Leani, de quien se refirió como “históricamente vinculado con nosotros y siempre muy comprometido en el trabajo con su comunidad”.

“Es el momento apropiado para él y la gente está contenta con esta designación”, observó el intendente.

Asimismo comentó que fue con el Secretario de Gobierno a cargo de Servicios Urbanos, Fernando Galli, quien se dedicó a recorrer toda la localidad y hablar con la gente y los empleados para ver en qué situación se encontraba el mantenimiento de las maquinarias y lo que necesita la comunidad.

“Ahí nos llevamos una sorpresa -una más- y es que habían traído un tractor de Santa Regina para reparar a Villegas hace como ocho meses y no volvió nunca. Ahora tenemos que buscarlo, ver dónde está, que debe estar por algún taller, pero hasta ayer seguramente no le han hecho nada, así que estamos tratando de solucionar esas dificultades”, remarcó.

Igualmente contó que “la bomba del regador de Santa Regina hace seis meses que está en reparaciones en Villegas y nadie la fue a reclamar, nadie pagó, nadie preguntó nada y está acá. Entonces ahora tenemos que ir a ver si resolvemos ese problema porque el regador está y la bomba está, pero no en condiciones de funcionar. Todo así se encuentra en la municipalidad de General Villegas”.

Después se dirigieron a Coronel Charlone y reveló “de manera similar a lo que hicimos en Santa Regina, quisimos ver en qué situación se encontraba, saludando a algunas instituciones, conversando con la gente y ahí nos encontramos con otro tema más grave”.

“Fuimos al CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) y nos encontramos con algo realmente lamentable. Llevaron un equipo de rayos -que creo que era el que estaba en el hospital- comenzaron a instalarlo pero nunca avanzaron y está todo el aparato a la intemperie desde hace muchísimo tiempo”, señaló.

Otro de los problemas que descubrieron en Coronel Charlone es la situación del Destacamento Policial y la casa donde vive el oficial a cargo.

“Es lamentable, este es otro tema que tenemos que ver cómo se resuelve porque no olvidemos que tenemos responsabilidad en ese tema porque le pregunté al oficial si había alguna casa en la localidad para alquilar y tampoco hay, así que no sé cómo vamos a hacer pero hay que resolver esa situación”, asumió el intendente.

También consideró que “si bien el estado del edificio de la Delegación es gravísimo puede esperar, pero la situación que tiene el oficial con su familia ahí viviendo, es una cosa increíble porque esa casa prácticamente no tiene techo”.

Respecto a la ciudad cabecera contó que estuvo este lunes recorriendo el barrio Atardecer (ex Quinta Migliore) y observó que “está mucho más limpio”. “La municipalidad ahora está trabajando bien, tenemos un tema a mejorar que es la iluminación, pero en todo es falta dinero, pero de a poquito vamos a ir resolviendo estos temas”.

Finalmente consideró que “uno de los temas graves que tenemos es la falta de regadores y la gente se queja con justa razón, porque no tenemos regadores, están todos rotos”.

“Todos los temas que tenemos son urgentes porque son situaciones que no se han resuelto apropiadamente en su momento” y añadió que “lo que nos está pasando es eso, la urgencia”.

“No nos queda otra alternativa que hacer frente a todo y poner orden, por eso no queremos empezar nada. Hay que terminar lo pendiente, como la escuela de Saboya, la escuela 17, obras que están en marcha, con un deterioro avanzado en algunos casos. Había dinero y no se han terminado”, añadió.

