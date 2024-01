Se confirmó el primer caso de encefalitis equina en una persona del distrito de Lincoln, se trata de una mujer de 40 años

Vale mencionar que el caballo enfermo no contagia a otros caballos ni al humano. Los caballos vacunados tampoco padecen la enfermedad. La enfermedad se puede prevenir evitando la picadura de mosquitos, para lo cual se recomienda el uso adecuado de repelentes (tanto en equinos como humanos). Además, como fuera indicado por autoridades sanitarias de la región, la fumigación masiva no sólo no es efectiva, sino que puede resultar contraproducente, con efectos nocivos sobre la salud y el ambiente, expresa el comunicado del Estado linqueño.