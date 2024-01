Alegre: “Me parece que los sindicatos están muy equivocados, apresurados. Pensaron que podían resolver todo de prepo, con prepotencia, como lo hacían con Campana y con nosotros no” (VIDEO)

Luego de que la justicia rechazó la medida cautelar pedida por los Sindicatos el Intendente de General Villegas se refirió a la situación de los empleados municipales y su relación con los gremios.

“Pasó lo que tenía que pasar. La justicia dictaminó que no puede suplir de ninguna manera el poder ejecutivo que es el que tiene la administración general del Municipio y es el que establece las medidas adecuadas para la administración”, dijo Alegre.

Asimismo destacó que “lo que no se puede hacer de ninguna manera es tocar el salario, algo que nosotros en ningún momento hicimos. Los gremios interpretaron que el régimen horario era derecho adquirido y no es así, y no es parte del salario. Por el contrario es una facultad administrativa que en base a lo que haga falta trabajar se designan más horas y esa facultad es indelegable del ejecutivo y no le atañe a la justicia”.

“Me parece que los sindicatos están muy equivocados, apresurados. Pensaron que podían resolver todo de prepo, con prepotencia, y como lo hacían con Campana y con nosotros no”, aseguró.

Igualmente manifestó; “no estamos negando que tengan derechos, que la situación que se plantea con el recorte horario produce mucho perjuicio a quienes estaban acostumbrados a un tipo de ingreso alto, pero hay mucha gente que trabaja y que todo lo que establecimos en el decreto ya lo tenía desde antes”.

“Me ha parado gente en la calle y me ha felicitado diciéndome que ´se terminaron los privilegios´, porque el problema era que solamente algunos tenían beneficios adicionales con el régimen horario y eso lo vamos a cambiar”, añadió.

A su vez remarcó que “de toda la planta hubo 110 empleados que quedaron sin trabajo, pero eso no fue responsabilidad nuestra, ese fue un decreto que había firmado Campana en el que había incorporado más de 100 personas como agentes temporarios mensualizados y que se vencía su contrato el 31 de diciembre y si bien iniciaron nuestra gestión, esos contratos venían desde antes”.

“Sí se pueden quejar algunos que sufrieron los cambios en el régimen horario que no es tanta gente tampoco a la que le afectó, pero nosotros vamos a ir ordenando absolutamente todo”, aseguró.

En este sentido insistió que “como agentes temporarios eran cerca de 100 y la Municipalidad no puede funcionar con 100 empleados menos, así que ahora vamos a ir reincorporando a parte de los que quedaron fuera por estas disposiciones y después que ordenemos los números volveremos a hablar de la masa salarial y los aumentos que sin ninguna duda tienen que ser para todos y beneficie a todos por igual y que la distribución sea más pareja”.

“Es un tema de orden que queremos establecer y que va en contra de las pretensiones de los gremios que muchas veces pretenden defender privilegios que nosotros no estamos de acuerdo y la mayoría de los empleados tampoco están de acuerdo. Porque si hicieran una consulta al empleado municipal a ver cuánta gente los apoya a los gremios, van a ver que no son tantos. No sé si tienen tantos votos como dicen para representar a la gente”, observó.

Finalmente expresó: “vamos a respetar a todos los empleados y les vamos a dar todos los derechos que les corresponden. Sé, y les pido perdón, que ahora van a pasar un momento un poco difícil, pero tenemos que ordenar esto rápidamente para volver a la normalidad en dos o tres meses”.

