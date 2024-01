Anticiparon que aumenta la nafta desde esta medianoche, el litro superaría los $ 800

A partir de la medianoche, los combustibles aumentarán un 27% y acumula una suba de alrededor del 76% desde fines de noviembre. El incremento fue confirmado por el titular de la Cámara de Empresas de Combustibles, Raúl Castellanos y el litro nafta superaría el valor de los 800 pesos.

El aumento se suma al 12% a fines de noviembre y al del 37% a mediados de diciembre.

El precio de referencia internacional, el de la nafta súper, pasó de esta manera de tener un valor de u$s 0,75, por debajo del promedio histórico del país, a estar entre u$s 1 y u$s 1,1 por litro, detalló Ámbito Financiero.