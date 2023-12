Eduardo Campana: «En este contexto y como va avanzando no le tengo fé a la gestión Alegre» (VIDEO)

El exintendente Campana visitó el sábado los estudios de FM Peregrina (92.9) donde fue entrevistado en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello; allí, a una semana de la asunción de su sucesor, analizó los cuestionamientos que su Gestión está recibiendo, particularmente del nuevo Gobierno que con la publicación en redes de un video mostró a la comunidad el estado en que recibió el parque automotor y varios edificios públicos, lo que motivó por parte de, exprimer mandatario, y en respuesta, un video similar, pero con imágenes que contrastan con las anteriores. Con ese tema como eje, se dieron otros temas que dejaron una serie de títulos para analizar.

Campana reconoció estar recibiendo críticas que consideran que la difusión de las acciones de gobierno no fueron debidamente informadas, justificando que desde el primer momento la premisa fue trabajar, trabajar y trabaja (sic), indicó que existía el área de Prensa que emitía las gacetillas correspondientes, pero nunca alardearon o hicieron propaganda de las actividades u obras; salvo en casos puntuales como inauguraciones o visitas de autoridades del orden nacional o provincial.

«Muchas de esas obras no se ven porque están enterradas, esa es la manera de avanzar» explicó.

Acerca de la transición y la primer semana del Gobierno de Gilberto Alegre, Campana que estaba dando la primera entrevista luego de la culminación de su mandato, dijo que pensó la transición se daría de una manera más armónica dada la postura que él y sus colaboradores habían adoptado, sin embargo «hubieron algunas improntas y apariciones, sobre todo el último jueves, sin aviso, de manera intempestiva, sin golpear, intimidando al personal, una actitud prepotente; conductas que en nuestra Gestión nunca aprobamos porque lo más importante es el respeto entre las personas que trabajan para la comunidad, no para los funcionarios que cuando terminan los ciclos debemos irnos, por eso el clima de trabajo debe ser de armonía para obtener los mejores resultados».

Durante el acto del traspaso se dieron dos situaciones que no pasaron desapercibidas, la primera, el fuerte discurso que dio el intendente entrante al referirse al antecesor a quien criticó estando éste a su lado, delante de todos; la otra, la ausencia de la familia Campana acompañándolo.

Consultado expresó: «Horrible, un discurso mendaz, con falta de fundamentos», luego se refirió al video en el que se muestra el estado en que entregó el parque automotor y algunos edificios públicos, manifestando que lo mostrado son equipos que están dados de baja, para su desguace, por lo que no solamente hace responsable de ello al intendente sino a Fernando Galli que fue uno d elos coordinadores durante la transición y hoy ocupa el cargo de Secretario de Gobierno, por entender que estaba al tanto del estado en que recibían las máquinas.

«No se si es una publicación para la tribuna o una publicación política, pero no hay que mentirle a la gente. Hoy con las redes sociales los vecinos saben como uno ha trabajado y ha dejado el municipio».

Si bien no fue claro acerca de la fecha en que fue registrado el video, Campana dudó si se trataba del mismo material que constaba en los registros que realizaban de cada acto de gobierno importante; aduciendo que ello representa la transparencia con que se manejó en los dos períodos al frente de la Municipalidad. Ello, remarcó, fue lo que le permitió por varios años estar entre los primeros municipios de la provincia entre los de mayor transparencia. Más adelante aseguraría que el video había sido registrado, tal como consta en las imágenes el día 7 de diciembre.

Respecto a la ausencia de su familia en el acto de asunción del nuevo jefe comunal, Campana precisó que así como su madre es una mujer avanzada en años, más lo es el padre de su esposa, quien además tiene un hermano con discapacidad, por lo que se encontraba en la tarea del cuidado de ambos en Buenos Aires. «Es algo de lo que no podemos abstraernos, de lo contrario deberíamos haber viajado a traerlos, etc», aclaró.

Sobre los edificios que aparecen en estado de abandono reconoció que algunos están en esas condiciones, pero muchos de ellos, tal el caso de las Delegaciones de Villa Sauze y Banderaló están presupuestadas para este año, incluso el dinero está para que se pueda realizar la obra, aseguró.

«Yo creo que hay que publicar menos y dejar de lado estas actitudes políticas, de malas prácticas y ponerse a trabajar que es lo que hicimos nosotros todo el tiempo».

Al ser consultado por la continuidad de la contadora Gisela Bollini a cargo de Hacienda, área en la que se desempeñó en su Gestión, dijo que al ser consultado por la funcionario de la propuesta vio con buenos ojos que así lo hiciera, lo mismo con Mariano Maranta que lo hace en Legales; en ambos casos continúan con sus respectivos equipos.

En ese sentido aseguró que dejó el dinero para pagar los aguinaldos a los trabajadores municipales y reconoció la existencias de deudas, las que calificó de menores (al 30 de noviembre unos $ 70.000.000), que con el ingreso en concepto de coparticipación que ingresa este último mes del año se podrían abonar.

Destacó la confección del Presupuesto 2024 que ronda los $ 16.000.000.000. «Bien administrado este municipio tiene que andar muy bien, tiene recursos. Me llama la atención los recortes a los empleados de manera intempestiva. Probablemente a algunos empleados había que bajarles la carga horaria o recortarles horas extras, pero no en este contexto de fin de año, de incertidumbre, de una inflación tremenda, me parece que es castigarlos, porque los recursos están».

En términos económico financieros Campana y Alegre tienen una significativa diferencia, mientras que el primero gobernó con el 70% del Presupuesto afectado a salarios, el segundo sostiene que es imposible llevar adelante una Gestión si ese porcentaje no se ubica en el orden del 55%. Para Campana eso es producto del crecimiento del distrito y de no tercerizar servicios.

El exintendente continuó durante la nota marcando las observaciones que le realiza al nuevo mandatario, quien cree que no ha terminado de constituir el equipo de trabajo, de allí que aún no se conoce a quien estará a cargo de la Dirección de Educación ,a la que considera clave para cualquier comunidad; en ese sentido se refirió a los planes que existirían para la UNNOBA (Universidad del Noroeste Bonaerense), la que sería trasladada a la sede de Ceam para unificar y optimizar recursos. Intervenirla para reducirla alterando su funcionamiento, de hecho no se firmaron los convenios para la implementación de dos nuevas tecnicaturas que estaban previstas para el año próximo, lo que consideró un retroceso de 15 o 20 años.

«Pero bueno, es lo que eligió el vecino de General Villegas y habrá que esperar», disparó.

Otras frases de Eduardo Campana

«Las condiciones están dadas para que hagan una gestión excelente para que Villegas crezca en todos los aspectos y todas las áreas», completó.

«En este contexto y como va avanzando no le tengo fé a la gestión Alegre».

«Los veo un poco desarmados»

«Tampoco puedo opinar demasiado porque recién va la primer semana»

«A esta Gestión la eligió la gente pero la actitud que veo es estoy acá, volví porque quería volver, esta es una situación que yo quería y que sea lo que Dios quiera. No es así, porque si es así pasas a formar parte de la casta. Es el poder por el poder mismo».

«¿Tenemos capacidad, temeos voluntad de hacer las cosas, de mejorar, de gestionar, de ir para adelante’, eso lo vamos a ver con el tiempo.

