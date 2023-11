En La Pampa condenaron por homicidio culposo a una mujer por el ataque de un pitbull que le costó la vida a una persona

En su alegato de inicio, el fiscal expresó que iba a acreditar, durante la audiencia de debate, que la acusada no arbitró las medidas de seguridad necesarias para la tenencia responsable de un can raza Pitbull, color marrón, en su domicilio de la localidad de Realicó, a saber: “el patio de la vivienda -lugar donde estaba el can ´Pitbull´- contaba con un tejido perimetral de baja altura (1.30 metros), habiendo diversos elementos descartados en forma cercana, y otros apoyados directamente contra el propio tejido (neumáticos usados, fragmentos de chapas, garrafa, etc.), no había elementos de sujeción, como así la falta de atención constante y directa por parte de la nombrada en relación con el canino, siendo esto lo que permitió que el can Pitbull escapara del patio del mencionado domicilio a la vía pública sin control de persona alguna, sin collar, pretal o correa colocados”. En dichas circunstancias, el 11 de marzo de 2022, alrededor de las 10.30 horas, en la vereda de un domicilio vecino, el can raza Pitbull, color marrón -que escapó del domicilio de Garrone- atacó a un perro raza Fox Terrier propiedad de Ilda Griotti, quien al observar tal situación intentó interceder a fin de que el can raza Pitbull dejara de lesionar a su perro. En ese contexto, ambos canes (Pitbull y Fox Terrier) ingresaron al domicilio de Griotti quien en un momento dado es atacada por el can raza Pitbull que logra tirarla al piso y herirla con mordedura firme (sin soltar) en su pierna izquierda.