Mario Acosta, el Secretario de Seguridad de la próxima Gestión: «Todo lo que sume y sea por el bien de la sociedad de Villegas me comprometo a hacerlo» (VIDEO)

El intendente electo dio a conocer los nombres de los funcionarios que ocuparán algunas de las áreas de su nueva Gestión, entre ellos el de Mario Acosta, quien resulta el menos conocido para la mayoría de los habitantes del distrito.

Hecho no menor ya que se trata de la persona que conducirá una de las áreas que se ocupa de uno de los temas que más preocupan a la comunidad, motivo por el que Distrito Interior lo entrevistó esta tarde.

Acosta tiene 61 años, hace casi siete que se retiró, jubilado, del Ejército del que formó parte durante 36 años, con la jerarquía de Suboficial Mayor, la máxima dentro de la carrera de Suboficiales.

Casado con una villeguense, oriundo de Tucumpan, de donde se fue a los 16 años para estudiar; hace siete años que se encuentra radicado en nuestra ciudad, su familia, integrada por su esposa y un hijo adolescente es de muy bajo perfil, a pesar que actualmente integra la Comisión de Bomberos Voluntarios como vocal, lo que lo convierte, prácticamente, en un desconocido.

Ante la propuesta del futuro intendente, aceptó luego de analizarlo, ya que representa un desafío interesante; su propósito es sumar, mantener lo que puede estar bien y mejorar aquello que lo requiera, «no se con qué me voy a encontrar», refirió a la reunión que tiene prevista con Rojo, el actual Secretario de Seguridad, la que estima en breve se concretará.

«Tengo muchas ideas para aplicar pero necesitaremos del acompañamiento de la gente, va a ser muy importante la voluntad para colaborar de la comunidad», remarcó.

Entre los temas que observa como más preocupantes, aclaró que desde su óptica de ciudadano, ya que con Alegre aún no han profundizado particularmente, está el de las motos, «andar con un pedazo de caño y con un motor no es agradable, ¿por qué tenemos que estar aguantando ruidos molestos, motos que circulan por la vereda, conductores a los que no les importa nada. La idea (enfatizó en que es su opinión como ciudadano) es ordenar todo eso. Todo lo que sume y sea por el bien de la sociedad de Villegas lo voy a hacer».

«He tenido la posibilidad de enfrentar desafíos y este es uno más en mi vida. Lo quiero hacer y se que lo voy a lograr».

