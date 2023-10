General Villegas: ¿Los «practicantes de la vieja política» le pedirán ahora disculpas a la enfermera que lo dio todo durante la pandemia?

No soy de hacer este tipo de descargos, pero la situación y el agravio, mezclado con bronca e impotencia que siento en estos momentos lo ameritan.

Mi nombre no lo va a ensuciar alguien que me incluya en una lista de supuestos ÑOQUIS haciendo referencia a que yo le robe algo al estado o al partido de General Villegas, junto a colegas y compañeros de trabajo haciendo frente a una pandemia, siendo partícipes de una campaña de vacunación que no fue capricho de unos pocos, sino que fue NACIONAL.

Campaña que para poder ser vacunadores tuvimos que capacitarnos, contando tiempos que no teníamos, redoblando horarios de trabajo que nadie vió ni mucho menos pagó, dejando nuestras familias más horas de lo que el gobierno municipal, provincial o nacional remunerara.

Y eso no es lo que importante, porque acá no se habla de lo que uno hizo bien, exponiendo a nuestros seres queridos, sino que se nos está exponiendo con nombres y datos personales a todos los que con vocación TRABAJAMOS en pos del bienestar de todos.

Muchos de nosotros siendo de los pueblos del partido y sin movilidad propia nos teníamos que mover a la ciudad cabecera para cumplir con el TRABAJO de vacunar a toda la población, A DEDO, CON CONOCIDOS QUE NOS HACIAN EL FAVOR O EN REMIS, para poder cumplir. Saliendo de un trabajo y sin descanso de por medio para cumplir con otro. Volviendo y continuar con las guardias. Dejar la misma, y salir a recorrer a pacientes en sus domicilios que así lo necesitaban, a pie, en bicicleta, en MOTO o como sea, pero había que hacerlo. Viendo sus familiares llorar, viendo que no veían a nadie más que una persona camuflada de blanco que lo los controlaba y hacia de amigo, de psicóloga y hasta de consuelo a los que con esperanza rogaban su recuperación y a muchos poniendo el hombro para que descarguen su desconsuelo al ver partir a esa persona y que ya no volvió. Porque eso también fuimos, sin tener las palabras justas, sin que nadie, más que los que lo sufrieron saben que así fue.

No quiero ser más extensa, solo dejo claro lo siguiente.

No le robó, no le robé y jamás le robaría a nadie y menos JUGANDO CON LA SALUD DE NADIE.

SOY BOMBERO Y EMFERMERA HACE MUCHOS AÑOS. JAMAS ME INVOLUCRE EN POLÍTICA Y ME MOLESTA MUCHO QUE ESTAS INJUSTICIAS SE COMETAN CON QUIENES NO HACEMOS MAS QUE NUESTRO TRABAJO.

YO, FLAVIA GISELA GALLOTTI PUEDO CAMINAR POR MI PUEBLO Y POR TODO EL PARTIDO DE GENERAL VILLEGAS CON LA FRENTE BIEN EN ALTO. PORQUE NO SOY NINGUN ÑOQUI.

LO POCO QUE TENGO LO GANE CON SUDOR, AMOR Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS CON VOCACIÓN.