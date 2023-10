Guerrera: «Las PASO fueron una buena cachetada en el momento oportuno, nos permitirá ser mejores los próximos cuatro años» (VIDEO)

El actual diputado provincial y ex intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, que está metido de lleno en la campaña municipal realizó inicialmente en la entrevista con Distrito Interior un análisis del contexto nacional para luego trasladarlo al local.

Consideró que algunos de los candidatos nacionales han fundado sus campañas en slogans de posibles acciones si son gobierno, pero que al pedirles que profundicen sobre esas propuestas no tienen argumentos para explicar cómo, con quiénes y con qué; lo mismo le sucede a Jorge Sánchez, expresó.

«Yo se lo he preguntado públicamente desde los medios de comunicación y no ha sabido respondérmelo; son campañas con slogans cortos, de fácil acceso para la comprensión ciudadana pero después están vacíos de contenido; cuando rascamos un poquito no hay nada».

«Sánchez dice que va a llenar a Pinto de empresas pero no dice cómo. El dice que nosotros nunca quisimos que haya empresas en Pinto, lo cual es un disparate, ¿qué intendente no va a querer que haya empresas en su distrito y que haya menos presión social hacia el municipio porque no hay trabajo».

El resultado de las PASO en General Pinto

Guerrera sostuvo que la gente entendió la importancia que tienen las Primarias y el modo de utilizar su voto.

En ese sentido se refirió a los dos puntos que planteó en este análisis; por un lado, en las PASO la oposición que contaba con tres candidatos, el oficialismo con uno, por lo tanto estaba definido quien sería el candidato el 22 de octubre, concentró la atención del electorado. Una vez que se definió al haber ganado Sánchez, ahora es un mano a mano que se dirime el próximo domingo.

A su vez reconoció que con ese voto la gente les hizo saber, al Gobierno de turno del que es parte, su enojo y descontento, pero que también por eso pudieron reaccionar, mostrando a la comunidad los cambios que el pueblo exigía, y adelantando que habrá otros sin que les tiemble el pulso.

Por esa razón entiende que el domingo los vecinos irán a votar con menos bronca porque ya pudo expresarla, porque vio que en algún punto reaccionaron, reconociendo que no en todos porque el mes y medio que hay entre una elección y la otra es insuficiente para modificar lo que no funcionó del todo bien en los últimos años, aún así cree que la gente, ahora que el voto es definitivo, no lo dejará en manos de alguien que no se muestra preparado para abordar, sobre todo, tiempos complejos que se vienen.

«Yo tengo la esperanza que ese enojo al momento de votar las autoridades locales se aparte y se vote más con la cabeza que con el corazón».

Agregó que los 20 años que llevan en el Gobierno representan una ventaja y desventaja a la vez porque los vecinos del distrito conocen sus virtudes y también sus defectos, pero saben que pueden ser pilotos de tormenta.

Guerrera dijo que ahora que ya no se encuentra en la cartera nacional que ocupara hasta hace unos meses, dispone del tiempo que durante los dos últimos años no tuvo. «Ahora estando en General Pinto podemos volver a armar aquel equipo que teníamos con Freddy y toda la Gestión, habiendo hecho los cambios que hicimos hasta el momento y con cambios que tenemos que hacer en el futuro, podemos enfrentar lo que viene, no solamente para terminar las obras que iniciamos, sino para sostener lo que conseguimos».

«Cuando el candidato Sánchez sostiene que el Estado local está dimensionado, copiando los discursos a nivel nacional, tiene que decirnos cómo lo recorta y a quiénes afectará; porque cuando dice que este Gobierno tiene más del cien por ciento de empleados que el Gobierno de hace 20 años atrás, no tiene en cuenta que también tenemos un sistema sanitario más complejo, tenemos tres Casas de los Abuelos que antes no existían, tampoco existían todos los natatorios municipales en los pueblos. En los próximos meses estamos por inaugurar Diálisis en General Pinto, que será el primer Centro de Nefrología y Diálisis Municipal de toda la Región Sanitaria. No teníamos Terapia Intensiva, no teníamos Diagnóstico por Imágenes (entre otras menciones), eso es el Estado y para prestar servicios hay que incorporar personal. Podemos hacer más habitaciones y tener más camas, pero si no tenemos personal no funciona».

«Nosotros podemos explicar cómo crecimos, el no puede explicar como va a achicar el Estado sin afectar los intereses de quienes hoy prestan esos servicios».

«La gente más que slogans de campaña, necesita propuestas de campaña».

Al cierre, el ex intendente habló del efecto que les produjo el resultado de las elecciones primarias, y cómo los encontrará el 11 de diciembre fecha en que, si gana, asumen por un período más la conducción del municipio:

«Estaremos mucho más conscientes, habiendo entendido que el Gobierno tiene que se ser de mucho más puertas abiertas, no podemos tener una actitud que producto de la pandemia, pero que post pandemia se sostuvo; que es alejados de las instituciones intermedias, alejados de la sociedad, escuchando poco. Nos encuentra con una muy buena experiencia que recibimos una buena cachetada en el momento oportuno que hace muchos años no teníamos. Recogimos el guantazo y estamos preparados para ser mejores los próximos cuatro años.

