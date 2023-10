Expectativas superadas en el Festival de la Escuela Municipal de Boxeo de General Villegas

El viernes los púgiles locales volvieron a brindar un espectáculo por encima de las expectativas, no porque sorprendieran con el resultado de las peleas sino porque tanto la elección de los rivales, como la entrega de los locales, hizo que todo el festival, incluso las exhibiciones fueran de alto voltaje y en consecuencia un espectáculo más que digno.

En total fueron siete peleas y dos exhibiciones en la que participaron boxeadores y boxeadoras que entrenan bajo las órdenes de «Caito» Valdebenito, quienes enfrentaron a representantes de Santa Isabel, Venado Tuerto, Lincoln (de dos gimnasios diferentes) y América. Si bien no hubo derrotas para los villeguenses, si hubo empates, incluso en algunos casos en los que la organización consideró que el triunfo era merecido por el crédito local; pero no hubo objeción alguna como muestra de la transparencia y seriedad; «eso explica el por qué los eventos en nuestra ciudad son serios y nadie viene de punto a Villegas, eso garantiza el espectáculo y que las peleas se ganan, es parte del aprendizaje», comentó contundente Valdebenito que al terminar el Festival estaba muy satisfecho.

Quedó claro que General Villegas conserva el gran potencial en el deporte de los puños y el esfuerzo de todo el ambiente boxístico, tanto la Comisión que se puso al hombro la organización de este evento como la Municipalidad que acompaña, destacando a los deportistas y equipo técnico que hacen el máximo esfuerzo por estar en óptimas condiciones aún cuando las peleas se dan de manera espaciada, pero sabiendo que llega el momento y no defraudan, y si pierden, es porque esa noche las cosas no salieron tan bien o simplemente los rivales estuvieron por encima, pero nunca por no entrenar, lo está elevando sostenidamente.

El Centro Cultural Molino Fénix fue una vez más el epicentro del Festival, cómodo y con todo lo necesario para que al público no le falte nada, el resto estuvo sobre el ring, incluso con una sorpresa como fue la presencia de Braian Farías (foto), el boxeador que hoy entrena en Bahía Blanca pero su base y corazón están en Villegas; así lo contó al subir al ring recordando sus orígenes deportivos y dejando un mensaje que ojalá se cumpla: «Espero pronto estar boxeando en General Villegas».

El boxeo de General Villegas, que lució sus «joyas» amateur tiene un contundente presente, pudiendo asegurar, de seguir por este camino, un futuro de campeones principalmente de la vida. (Fotos: Infovillegas)

