General Villegas: ¿qué pasa con la obra de la calle De María?

En el mes de junio se abrieron los sobres del segundo llamado a licitación y en el mes de octubre, en medio de la campaña de las elecciones PASO inició la obra que alcanzó la pavimentación de la mano que va desde la Ruta 188 a la rotonda del Acceso Malvinas Argentinas. En realidad, el pavimento no completa ese tramo.

En realidad lo llamativo fue que a los pocos días de realizadas las elecciones Primarias la obra se detuvo, o al menos eso fue lo que apreciaron los vecinos que vieron el retiro de la maquinaria y en consecuencia ya no se observó el movimiento de los días previos.

Desde entonces hasta ahora la pregunta fue recurrente y lógica: ¿Qué pasa con la obra de la calle De María?.

La respuesta desde Distrito Interior la fuimos a buscar directamente a la oficina del titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial, Luis Balaudo, quien (en off) informó que la obra no está detenida y continúa. Ante las versiones de la falta de pago y la pausa en las tareas, dijo que todo avanza de acuerdo a lo establecido; prueba de ello, agregó, es que la empresa Hidraco S.A. se encuentra trabajando en la colectora que une De María con el Acceso Malvinas Argentinas, a la altura del hotel Océano.

Tal como muestran las imágenes de Distrito Interior se ve el movimiento de suelo y una parte del cordón cuneta realizado, pero no maquinaria en el lugar.

Si bien no brindó fecha para su culminación, el funcionario reiteró que no existen por el momento dificultades para que la obra no avance.

La obra

Se trata de un proyecto que aborda uno de los principales accesos a la ciudad de General Villegas y su zona aledaña, dotándola de 5.300 metros lineales cordón cuneta, badenes de desagüe en toda la zona de obra y 9.000 metros cuadrados de pavimentación sobre la calle De María, consolidándose como un acceso de jerarquía.

La construcción de cunetas y la conformación del pavimento son de mucha importancia en esa zona de la ciudad cabecera ya que son estas obras las que aseguran el correcto drenaje pluvial.

