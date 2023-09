Con una carta abierta el candidato de Juntos por el Cambio respondió a los discursos de Guerrera durante las últimas inauguraciones

Jorge Sánchez, ganador de la interna de la oposición en el distrito de General Pinto, ha estado presente en cada una de las inauguraciones que el Gobierno de Freddy Zavatarelli ha realizado. Es de destacar que la Gestión se ha caracterizado por el corte de cintas, y en este último tramo no ha sid ola excepción; la particularidad, analizándola políticamente, es que entre el público, casi inmutable ha estado Jorge Sánchez. Su postura ha sido la de permanecer, casi siempre hasta el final, salvo en la inauguración de las obras que dejaron a nuevo el edificio de la Escuela N° 30 el pasado viernes en que durante el acto arribó a la ciudad Néstor Grindetti, candidato a Gobernador de Patricia Bullrich, quien mantuvo un breve encuentro con los docentes, por lo que Sánchez se retiró antes que concluyera. A grandes rasgos y como una manera de entender el contenido de la carta, Guerrera en cada discurso ha expresado las diferencias que existen entre el Gobierno que él inició en el 2003 y lo que Juntos por el Cambio plantea para su gestión, haciendo especial hincapié en un «Estado presente» o lo planteado por la oposición local que lo pondría en riesgo.

Ante tales expresiones el candidato opositor se mostraba inmutable y salvo en alguna entrevista, como la mantenida con Distrito Interior en el marco de la visita del candidato a Gobernador por su espacio no había hecho referencia pública a esos dichos hasta hoy en que, apelando a la previsibilidad que da escribir una carta por el tiempo con el que se cuenta, instando a ser estratégico aún a riesgo de carecer de espontaneidad, el empresario devenido en candidato «habló».

A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE GENERAL PINTO

Que es bueno que la gente participe en política, se involucre, se comprometa, a veces, para algunos termina siendo una frase hecha… En realidad, es una cuestión que molesta y sobre todo al oficialismo local. A veces llega uno a creer que prefieren lista única, candidaturas testimoniales o algún tipo de artilugios que contribuya a los personalismos, a la idolatría, a los movimientos mesiánicos, y como no podía ser de otra manera, a los canales de corrupción.

He escuchado a cierto representante del oficialismo, sin ser el candidato a intendente, como si fuese una especie de “lugarteniente”, decir muchas cosas en contra de mi espacio y mi persona, recurriendo a mentiras para que el señor Freddy Zavatarelli conserve la intendencia cueste lo que cueste y a pesar de todo, como si el candidato oficial no pudiera defenderse o esgrimir sus argumentos por sí mismo. En su discurso y lejos de encontrar respuesta a las verdaderas necesidades de nuestros pueblos, se ponen de manifiesto, por un lado, el enojo en su discurso, en su mensaje y hasta en su tono; por el otro, una notable disconformidad con el electorado local, como si aquellos ciudadanos de nuestro distrito que fueron a votar el 13 de Agosto de 2023 fueran los culpables de su propio fracaso.

Ni el pueblo que votó, ni nosotros como alternativa que representa a Juntos por el Cambio, somos responsables de todo lo que ha pasado en el municipio de General Pinto en materia de desgaste e inoperancia. Es en este sentido, que nunca entenderé los constantes agravios contra mí, un candidato que fui elegido por el pueblo de manera legítima y que lo único que intenta es brindar alternativas para transformar la realidad de todas las localidades de nuestro distrito… Me pregunto, ¿Y la democracia? ¿No sería esperable que el oficialismo brinde una campaña política desde las PROPUESTAS de proyectos superadores? ¿O desde las explicaciones de cómo resolver los problemas reales de nuestro pueblo? pero por sobre todas las cosas ¿no sería mejor el reconocimiento de errores y la falta de respuesta a problemas demasiado visibles en su gestión?

Al parecer solo pueden dedicarse a lo mismo de siempre… echar mano a la vieja política de la violencia discursiva y el asistencialismo en épocas electorales; el incremento de la dependencia estatal en todos los niveles posibles; poner el foco en cuales son aquellos ciudadanos que acuerdan con otras ideas para tomar represalias, “NO INNOVAN JAMAS”.

He estado charlando con muchísimos vecinos de nuestro pueblo y las localidades vecinas que integran este hermoso distrito, y créanme que realmente la gente quiere un cambio, perdió el miedo y cuenta lo que pasa. También me acerque a las casuales y numerosas inauguraciones que se dieron en nuestro pueblo en estos últimos días, para seguir charlando con la comunidad, acompañar estos actos que en buena hora incrementan la infraestructura de nuestro distrito. He quedado ingratamente sorprendido por las cosas que suceden en dichos actos que deberían ser por y para todo el pueblo. Sorprendido por el nivel de utilización política partidaria que implica el cumplimiento del deber; sorprendido porque en las escuelas, lugar sagrado si los hay, se recurre al adoctrinamiento, se utilizan términos como “CANDIDATO”, “PRÓXIMAS ELECCIONES”, “REFLEXIONAR ACERCA DE A QUIEN VAMOS A ELEGIR” y “ESE ASFALTO QUE PISAN LO HIZO EL GOBIERNO PRESENTE” entre otras. Aunque ustedes no lo crean, son palabras utilizadas en instituciones escolares y como si esto fuera poco, por funcionarios políticos EX DOCENTES.

Nadie, ni yo por ser candidato, ni alguien por pensar libremente debería sentirse atacado en un acto escolar… no señores, hasta en la guerra hay zonas de resguardo. No politicen la educación. Si el cometido era ponerme incomodo NO LO HAN LOGRADO, acá sigo con mis propuestas que firmemente implican defender la educación pública, prueba de ello es que mi equipo está formado por prestigiosos docentes del distrito formados en esa sagrada educación.

No deberían culparme a mí por creer que la producción y el trabajo que a través de ella se genera sea el camino que debe seguir nuestro pueblo para no caer en la dependencia estatal. ¡¡¡Tampoco deberían juzgar mi desempeño en la actividad privada desde un discurso tendencioso e infundado!!! ¿Desde que lugar? ¿Cuánta experiencia tienen en administrar lo propio con responsabilidad y pensando en un crecimiento sostenido de la industria en si misma?

No señor lugarteniente, es muy fácil hablar de la actividad privada cuando lo único que ha decidido hacer con sus activos es generar actividades especulativas y negocios inmobiliarios, que no implican la producción de absolutamente nada. Le aconsejo señor, que no pretenda entender la actividad industrial atornillado desde hace 20 años en lugares burocráticos que solo administran el dinero ajeno, dinero de los contribuyentes… Para entender la actividad privada, para entender la industria, hay que saber de riesgos, de valor agregado, de ambientes de trabajo, de producción… cosas que lamentablemente son materia pendiente desde hace 20 años en este distrito. En materia de producción e industria el partido de General Pinto se vio ampliamente SUPERADO por todos los distritos de la región como se puede observar sin ningún lugar a dudas.

Por otra parte, le aclaro que no es mentira que se pueden incrementar los sueldos de los municipales; no es mentira nuestra propuesta para mejorar su poder adquisitivo; Tampoco es cierto que al hacerlo se verán perjudicados los servicios municipales como usted pretende hacer creer a nuestro pueblo; “que van a faltar gasas” exclama, “que van a tener buen sueldo pero va a faltar gasoil” asegura… Quédese tranquilo señor, con un efectivo control integral de insumos (cuestiones que se aprenden en la actividad privada, porque está vinculado a cuidar lo que es de uno ¿entiende?), algo que seguramente para ustedes también es una materia pendiente, no tengo dudas que el incremento salarial será posible.

La gente no necesita personas enojadas dando discursos proponiendo que si no son ellos no es nadie, que si votan al candidato de la oposición se viene el caos, que los echan a todos… no, basta de mentiras. La población del partido de General Pinto necesita explicaciones sobre otras cosas. Quieren respuestas sobre la inseguridad en nuestro pueblo, algo que nunca habíamos vivido. Quieren saber porque no hay fuentes de trabajo genuinas si estuvieron 20 años para generarlas y no pudieron resolver nada al respecto. La gente necesita explicaciones de porque la obra de piso de hormigón que realice en mi tambo Visión Agropecuaria S.A qué sirve para alimentar a mil vacas, y que es el doble de la obra del “caminito del cementerio”, costo $15.000.000 y la del gobierno presente más de $ 60.000.000, siendo ambas casi del mismo momento económico. Explique por qué, cuando fui presidente de la Cámara de Comercio e Industria se certificó el contrato de obra de la ruta a Germania por $ 66.000.000 y luego el gasto alcanzo los $ 130.000.000. De hecho, hay una denuncia hecha por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN en juzgado del Dr. Plou, Juez Federal, desde el año 2018 por una investigación de la Dirección Nacional de Vialidad, la cual estaba a cargo del Ingeniero Javier Iguacel.

En fin y para despedirme, cada quien elige lo que quiere, que es lo que defiende, que pone en valor en la vida. Yo desde mi humilde lugar, defiendo el trabajo, el esfuerzo y la industria porque me lo han dado todo, pero entiendo perfectamente que usted defienda LA OBRA PUBLICA y EL ESTADO.

ATTE: JORGE SANCHEZ – Candidato a Intendente de Juntos por el Cambio, General Pinto.

