Habló la hermana del único detenido por el crimen de Lombardo: «Acá estoy, soy Sofía Arrieta, voy a ponerle el cuerpo a las balas» (VIDEO)

Este domingo Sofía Lombardo decidió hacer frente a una situación extremadamente delicada en la que su familia está directamente involucrada.

Luego de la conversión en detención de su hermano de 16 años y el traslado de éste a un Centro de Recepción en Bahía Blanca, la joven accedió a dialogar con Distrito Interior a fin que la sociedad tenga las dos versiones de lo ocurrido en la trágica madrugada del sábado.

En su relato contó que la novia de su hermano, el joven detenido, también menor de edad, había concurrido esa noche al cumpleaños de 15 años que se estaba celebrando en el Círculo de Suboficiales, distante a unos 50 metros de su casa. Éste consultó a la quinceañera si podía ingresar, pero dado que el hermano de ésta no tiene buena relación con el se lo negó por lo que decidió con sus amigos quedarse en las inmediaciones con dos amigos.

Minutos después un concurrente a la fiesta quien tiene diferencias con el acusado del homicidio, según su hermana, al salir lo provocó con insultos, sobre todo a las integrantes femeninas de la familia provocando su reacción, por lo que lo agredió con golpes de puño.

Más tarde el joven golpeado con otros jóvenes intentó tomar revancha, continuó relatando Sofía, sin que su hermano peleara, por el contrario, con los dos amigos que se encontraba se retiraron hacia su casa hasta donde fue el otro grupo.

Allí se produjo la primera avanzada que logró ser desactivada con la intervención de su mamá, pero horas posteriores, regresaron en un número muy superior al anterior iniciando el ataque a la vivienda a la que le causaron importantes destrozos, fuera y dentro, inclusive, varias personas habrían resultado con heridas de distinta consideración, entre ellas la madre del adolescente ahora detenido a quien un ladrillo la impactó en la cadera.

En ese contexto de extrema violencia donde decenas de personas se encontraban enredadas en una feroz trifulca Maldonado recibió la puñalada mortal que lo dejó gravemente herido (los videos que circulan lo muestran en el piso, ensangrentado y ya sin reacción).

Luego llegarían el SAME y la Policía que antes de poder actuar debió pedir refuerzos porque el primer móvil que llegó debió retirarse del lugar.

Sofía Arrieta asegura que su hermano no fue quien lo apuñaló, incluso negó que su hermano mayor haya efectuado disparos con arma de fuego al aire. De haberlo apuñalado, teniendo en cuenta las características de la herida, la víctima no podría haberse movilizado hasta donde finalmente cayó; esto dando por entendido que su hermano no se habría movido mucho más allá del perímetro de la vivienda.

El relato, que de manera completa se encuentra en el video, continuo con la mujer insistiendo en que se conozca toda la verdad y uno solo una versión de lo ocurrido; por otra parte, pidió al padrastro de Lombardo que retire las amenazas que publicó debajo de una publicación de Distrito Interior en la que refiere a hacer justicia por mano propio, del mismo modo, dijo haber oído que la madre de la víctima pretendía una disculpa por parte d ela familia de Sofía, por lo qu elo hizo en la entrevista con nuestro medio.

Al terminar, dijo que está dispuesta a defender a su familia, por lo que expresó, tal como se lee en el título, que está poniéndole el pecho a las balas, por eso no dudó en darse a conocer, ante un momento que no hubiera querido que llegara nunca.

Relacionado