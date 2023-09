«Entendimos lo que hay que hacer y estamos en buen camino», dijo Bilotta luego de haber participado en el primer debate en el distrito de General Villegas

La semana pasada el Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria N°4 la escuela de Cañada Seca invitó a los cinco candidatos a intendente a participar de lo que llamaron el primer debate, que en realidad fue una exposición e ideas y propuestas establecidas mediante un tiempo disponible igualitario y preguntas por parte de los alumnos y el público que también participó.

Salvo César Julián, de Hacemos por Villegas que se excusó de no haber podido gestionar el permiso en su trabajo, los restantes, Sol Fernández por Unión por la Patria; Gilberto Alegre por Juntos por el Cambio; Mariana Lucero por Acción Vecinal y Agustín Bilotta por Villegas Avanza, accedieron.

Bilotta que fue consultado pro Distrito Interior por su conclusión sobre la experiencia, se mostró contento de haber tenido la posibilidad de haberse presentado en la localidad de Cañada Seca, presentando y haciendo referencia al equipo del que forma parte, al igual que haber podido dar a conocer la tarea que como bloque Villegas Avanza desarrolla en el Concejo Deliberante. Hasta el momento hemos presentado 70 proyectos de los cuales el 60% de esos Proyectos alcanza directamente a todo el distrito.

«Así como pudimos mostrar lo que hicimos fue importante mostrar lo que vamos a hacer».

Entre los temas que interesan o preocupan a los ciudadanos, en este caso particularmente de la localidad que visitaron, surgió la descentralización respecto a la ciudad cabecera, algo que fue planteado por su espacio en la campaña pasada, al no entender cómo desde el Gobierno local no se tienen en cuenta los pueblos para las decisiones, incluso cuando se trata de decisiones que los afecta directamente, motivo por el cual consideró que van por el buen camino.

«Nosotros lo que hicimos fue plantear lo que vamos a hacer en salud, nos referimos al Plan de Emergencia Distrital que tenemos para implementar, de los convenios que pretendemos firmar con Rufino en el caso de Cañada Seca, en el de Villa Sauze, con Intendente Alvear, lo mismo con Carlos Tejedor y Ameghino para mejorar la atención de los vecinos, teniendo en cuenta que en los casos de las localidades más alejadas de la ciudad cabecera por cercanía geográfica concurren más a otros lugares.

Acerca del debate en sí, Bilotta destacó la organización y participación de los alumnos quienes estuvieron en cada detalle durante la exposición de los candidatos.

«Durante la jornada hubo una situación en la que una vecina del público le reclamó al exintendente Alegre acerca de un pedido que le realizaron hace unos 20 años atrás cuando dirigía los destinos del distrito, más allá de eso, todo fue muy armónico», comentó.

La propuesta, siempre en referencia a las exposiciones, se enfocó estrictamente en lo local, por lo que en el caso de Villegas Avanza, no hicieron referencia a Javier Milei que es su candidato a nivel nacional, incluso en el momento de la apertura a las preguntas de la gente nadie hizo hincapié en ese aspecto.

«Entendimos lo que hay que hacer y estamos en camino», refirió sobre el final, basando ese comentario en que una de las preguntas formuladas fue ¿qué harían con la cartelería para no contaminar el medio ambiente?, decisión que el espacio de los libertarios tomó hace mucho tiempo, razón por la que no han colocado carteles ni pasacalles; el hacer algo diferente no solamente al resto, sino al modo en que se hace política actualmente, incluye esta manera de darnos a conocer mediante las redes, de cara a los vecinos y los medios de comunicación, destacó.

En el marco de la exposición Villegas Avanza adelantó que su Gobierno municipal contará solamente con cinco Secretarías, una de ellas será la Secretaría de Gobierno, en la que estará a cargo Analía Balaudo, quien trabajará con los Delegados Municipales y las cooperativas de los pueblos de manera directa; «ella trabajó y trabaja con las cooperativas, sabe las necesidades de los pueblos, no se las contaron, ella es de Piedritas, la vivió», remarcó, indicando con este ejemplo que Villegas Avanza va por buen camino con la propuesta que se encuentra compitiendo por la Municipalidad.

