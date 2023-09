Juegos Bonaerenses – General Pinto: el primer día de competencias llegó la primera medalla (VIDEO)

Este sábado se desarrolló el primer día de competencia en el marco de la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023, donde el distrito se encuentra participando con una importante delegación dividida en las diferentes disciplinas y categorías.

En ese marco, la primera gran alegría llegó de la mano del Atletismo PCD, en Lanzamiento de Bala, con la gran actuación de Fernando García, quien quedó en segunda posición y obtuvo la Medalla de Plata en categoría Sub 15 Intelectual A. Los demás resultados en Atletismo PCD arrojaron el quinto puesto para Regina Campos en Lanzamiento de Bala 16+ Intelectual A. Por su parte, en Natación, Velentino Angeli Barnetche se quedó con la quinta posición en categoría 17+.

En otros resultados, en Bochas, Adultos Mayores, Ubaldo Budiño y Tomás Araujo, no consiguieron el triunfo ante Moreno a pesar de haber tenido una muy buena actuación; en Bádminton, Gonzalo Blas y Joaquín Blanco vencieron con parciales de 18-21, 21-16 y 15-10 a González Chávez; En Pádel, no pudo ser para los dirigidos por Bruno Fernández, por eso, Santiago Barrera y Manuel Blas irán mañana por la revancha ante Saliqueló; en la rama femenina de Pádel, Agostina Ruiz y Rosario Castro se impusieron en dos sets ante Tandil y mañana jugarán ante Vicente López.

En Tenis de Mesa hubo triunfo de Magui Riscossa ganó en categoría Sub 18; no corrieron la misma suerte Candela Riscossa y Andrés Parola; en Fútbol Playa Sub 18 Femenino fue derrota 6 a 3 frente a Merlo y mañana, las chicas tendrán revancha frente a Bolívar; en Futsal Sub 16 fue triunfo en el primer partido por 6 a 2 ante González Chávez; en Pelota Paleta no pudo ser para Marcos Diez y Bautista Lancioni, mañana irán por la revancha ante Monte Hermoso; en Fútbol PCD Masculino Libre, el representativo de General Pinto ganó en su primera presentación y mañana irán por su segundo triunfo; En Bocchia PCD, Renzo Videla tuvo su presentación en el día de hoy, y el lunes estará finalizando la competencia.

Finalmente, en Cultura, Josefina Piñeyro participó en Objeto Tridimensional Sub 18, y el miércoles conocerá el resultado.

Mañana será otro día cargado de actividad donde los representantes de nuestro Distrito seguirán representándonos de la mejor manera, detallaron desde Prensa el municipio.

