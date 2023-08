General Pinto: en política no vale todo y esta vez se cruzó un límite que generó un fuerte rechazo

Esta campaña tiene la particularidad que se está jugando muy fuerte en dos terrenos que aporta la virtualidad (lo que permite a su vez contar con una herramienta que a muchos les resulta «un manjar»: el anonimato) como son las redes sociales y Whatsapp.

Desde esas plataformas se han lanzado todo tipo de estrategias basadas especialmente en cuestiones vinculadas a la gestión del gobierno municipal, haciendo blanco en muchas de las personas que la forman; en algunos casos fueron en formato meme y en otros textos dando por hecho presuntas maniobras o prácticas que los habrían beneficiado económicamente.

Foto original que circuló en redes y Whatsapp

Hasta ese punto, a pesar que se hacen nombres propios, sin tener en cuenta que detrás de cada persona, por antipática que parezca, por repulsiva que resulte, hay familia, podría decirse que era todo tolerable.

Cabe destacar que el fuego fue cruzado, pero corresponde remarcar que, siempre de manera anónima, la artillería más pesada disparaba hacia el oficialismo.

En las últimas horas, y con el envión que significó el resultado electoral del pasado 13 de agosto, no solo volvieron a aparecer esas «municiones», sino que una superó los límites; la imagen del intendente Zavatarelli dentro de un ataúd con la inscripción «se vela hasta el 10 de diciembre» fue la gota que rebalsó el vaso y generó el inmediato rechazo, lo que motivó desde el municipio un comunicado de repudio a esta práctica, incluso uno de los medios de comunicación de General Pinto, FM Panamericana expresó (textual): «HOY NOS DESAYUNAMOS QUE COMENZÓ LA CAMPAÑA POLÍTICA EN EL PARTIDO DE GENERAL PINTO. POR NUESTRO LADO QUEREMOS REPUDIAR PUBLICACIONES CON ALGUNAS FOTOS DESAGRADABLES, OSCURAS Y CON MALA INTENCIÓN QUE NOS LLEGAN Y SE PUBLICAN DE FORMA GRACIOSA OLVIDANDO QUE PUEDEN HACER MUCHO DAÑO A PERSONAS INOCENTES QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA REALIDAD POLÍTICA, DESDE FM PANAMERICANA DESEAMOS PROFUNDAMENTE QUE NUESTROS FUTUROS REPRESENTANTES PROPONGAN DIFERENTES ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS Y NO CAER EN VANALIDADES GENERANDO ODIO Y MALESTAR EN LA SOCIEDAD. » IDEAS POR FAVOR » NO AGRESIÓNES».

Hasta donde la memoria nos lo permite nunca una campaña electoral había resultado en estos términos tan baja y peligrosa.

La sociedad pintense se conmovió y estalló luego que un joven de 22 años fuese apuñalado por otro de la misma edad, lo que hasta el día de hoy la ha dejado sensibilizada al extremo, razón por la que una «broma» que da la sensación de no tener nada de intención humorística, hecha justamente con una imagen vinculada a la muerte, es algo más que de mal gusto.

Nadie hasta el momento, fuera de los comunicados mencionados se ha expresado formalmente al respecto, puede que se deba a evitar cualquier especulación política, a no ponerle combustible a la situación, o peor aún, por carencia de empatía; como sea o por lo que sea; no aporta, no suma y atrasan estas prácticas en las que lo único innovador es la tecnología utilizada, que al igual que la inteligencia que si se usa para el mal, puede ser trágica para la humanidad (como ya ha sucedido).

