Lo que dejó en encuentro de la Directora del banco Nación y Sol Fernández con empresarios y comerciantes de General Villegas

La Directora del Banco Nación y precandidata a Diputada Nacional por Unión por la Patria, Julia Strada, aprovechó la visita a General Villegas sobre el fin de semana para brindar una charla sobre economía para militantes y reunirse con empresarios y comerciantes del distrito.

En este último contexto, Julia Strada participó de un encuentro con el sector productivo, industrial, de servicios y transporte en la que detalló a los empresarios cuáles son las herramientas que posee el Banco Nación para que sus proyectos de inversión crezcan y sigan generando puestos de trabajo.

Durante la conferencia de prensa que brindó junto a Sol Fernández, la precandidata villeguense comentó que “en ese encuentro se habló sobre varias problemáticas que está teniendo el sector industrial por la falta de acompañamiento con políticas municipales que trajo como consecuencia que muchos empresarios no tengan las condiciones de infraestructura para seguir creciendo, como es la energía en el Parque Industrial. El abanico de temas fue muy amplio y siempre se pone sobre la mesa que si el Estado Municipal, Provincial y Nacional no acompañan muy difícilmente estas empresas pequeñas puedan seguir creciendo dentro del distrito”.

Sobre su labor, Julia Strada explicó que “ser integrante del directorio del Banco Nación es una tarea cotidiana y de mucha responsabilidad de acompañar la relación comercial que cada uno de nuestros gerentes zonales, en este caso Pablo y también Alexis de la sucursal de Villegas, llevan adelante en el día a día, pero cuando se dan lineamientos estratégicos la verdad es que cambia un montón la dinámica. Incluso con empresarios que no han tenido la posibilidad de vincularse con alguien que está al frente de la institución”.

“Nosotros nos valemos mucho de lo local porque son los que han recibido las preocupaciones previas por acercar una institución financiera al mundo empresarial. Tuvimos una instancia de exposición en la que pudimos contar cuales son las líneas que el Banco Nación viene dando para financiar, cambiando la lógica del banco y yendo a visitar, y en segundo lugar atendiendo las consultas y preguntas”, comentó.

Más pormenorizadamente, Strada explicó que una de las problemáticas es que “este Parque Industrial no se encuentra registrado como tal, como también otras vinculadas a la falta de provisión de energía eléctrica, también de dotar de documentación a las empresas que se encuentran allí inscriptas, todas estas forman parte de una tarea política. De todos modos, en algunos casos que no cuentan con escritura, podemos igual asistirlos, con otras garantías o a sola firma también”.

Sobre la informalidad de la economía, la funcionaria sostuvo que “En Argentina tenemos claramente un desafío de formalización. Hay mucha gente que tiene trabajo y cobra un sueldo a fin de mes, pero que no está registrado, por lo tanto no tiene aporte, ni jubilación, obra social, vacaciones, ni aguinaldo. Creo que tenemos que seguir trabajando mucho en castigo e incentivo, el segundo cuando se trata de aportes patronales con empresas chicas y sanción cuando son grandes que no tienen problemas para registrar a sus trabajadores pero deciden no hacerlo. Ahí el Estado tiene que tener un rol de fiscalización muy importante porque ya hay leyes para ello”.

Sobre la presión tributaria, la directora del Banco Nación opinó que “Argentina es uno de los países con menor presión tributaria en comparación con los países desarrollados porque es menor del 30%, y hay otros que tienen 40%. Nuestro país tiene un desafío respecto de la progresividad tributaria. No puede ser que cuando los que más tienen más propiedades o más salario dejan de tributar, generalizamos con impuestos regresivos como el IVA o Ingresos Brutos cuando existe el inmobiliario rural o urbano. Nuestro gobernador encaró un proceso así para que no pague el vecino de a pié que va a buscar la leche lo mismo que el más rico, sino para que haya justicia tributaria. Esas son las discusiones de avanzada”.

Respecto de los constantes cambios del país, Strada opinó que “lo que pasó es que no nos comprometimos con un rumbo claro y lo sostuvimos, lo tuvimos entre 2003 y 2015, con desendeudamiento, industrialización, Banco Nación prestando, empresas PYMES creciendo, más trabajo, después cambió el sentido de las políticas del gobierno, fue para otro lado, 20 mil medianas empresas menos, menos préstamos, tasa de interés real positiva y destrucción de puestos de trabajo, lo cual derivó en crisis cambiaria. Ese modelo no funcionó. En 2019 gana el Frente del Todos y decide retomar la senda, pero no está fácil desendeudarse. Estamos reestructurando pero el tamaño de la deuda es el mismo pero lo que pasa es que creció el PBI, volvimos al rumbo correcto pero recién vamos cuatro años en los que además hubo pandemia, inundación y sequía. Lo que hay que hacer es continuar en este camino. ¿Cómo se baja la inflación?, acumulando dólares en la Banco Central, no levantando el cepo (a diferencia de lo que muchos plantean), sosteniendo el tipo de cambio”.

Por último, explicaron que los interesados en acercarse al Banco Nación lo pueden hacer de una manera digital, a través de una solicitud en la página web, personalmente en cualquiera de las sucursales, o también telefónicamente pueden solicitar que los visiten.

