Beltramone habló de un sistema de viviendas similar al de Vicuña Mackenna y seguir de cerca las causas de los delincuentes reincidentes

El acceso a la casa propia con el sistema que implementó Vicuña Mackenna y la “puerta giratoria” en la justicia, fueron dos de los temas que abordó el abogado y precandidato a concejal en 1° lugar que acompaña a Romina Domínguez Carvalho en su Lista de Juntos por el Cambio General Villegas.

Sobre la marcha de la campaña, Beltramone observó que “hay una muy buena predisposición de la gente porque básicamente nos cree, nosotros no actuamos con demagogia. El futuro de General Villegas está en las manos de la población. Nosotros podemos canalizar todas aquellas inquietudes pero básicamente el hombre es el artífice de su propio destino”.

Si tratamos de ir a un puesto de envergadura dentro de un Municipio, tenemos que liderar un grupo de gente con esfuerzo, sacrificio y ganas de construir una épica distinta, pero advierto en mucha gente un esquema de resignación, aún de quienes integran listas. Hemos escuchado que es difícil gobernar Villegas con un gobierno provincial de un distinto signo, o porque tenemos muchos empleados municipales, o por la pobreza que tenemos. Obviamente que todas estas situaciones plantean una dificultad, no podemos ser necios y negarla, pero esto nos permite también crear una épica distinta, nos da empuje. Nuestros abuelos cuando vinieron en los barcos tenían muchas más dificultades que nosotros ahora , y sin embargo recogieron el guante. Las dificultades los hicieron mas fuertes. Yo no vengo a ser gerente de la mediocridad, me interesa plantear proyectos concretos, que me voy a poner en el hombro y los voy a llevar adelante contra viento y mares.

Muchas veces los candidatos ponen de ejemplo a la ciudad de Trenque Lauquen. Sobre poque se da esta particularidad, el abogado sostuvo que “ellos tuvieron el lujo de tener un intendente como Barrachia que no lo parabas con nada, una honestidad y capacidad de gestión que dejó la vara muy alta. Por eso es muy difícil que allá se presente un chanta como candidato. Acá eso no está sucediendo; hay mucho de ego y ambiciones personales, y no creo que haya tantos preocupados de verdad por la gente. Están más preocupados en mantener el poder, su status quo, de sus familiares y amigos, que por los vecinos. Se acuerdan de la gente diez días antes de la elección y le regalan la bici, la notebook, las chapas o el colchón pero terminan siendo políticos ricos con ciudadanos pobres”.

Viviendas y seguridad son los temas que más menciona la gente. “Respecto de las viviendas el pensamiento que siempre se tuvo fue de ir a gestionar en la provincia. Nosotros tenemos otra idea de acuerdo a cada caso. Por un lado está el trabajador que no puede acceder a una vivienda porque conseguir el terreno es el primer problema y construir el segundo. Y después está la gente que tiene una situación económica inferior al resto. Para el primer grupo ideamos un plan de viviendas preindustrializadas con sistema de círculo cerrado con pago entre 20 y 25 años de plazo, hoy tendría una cuota de cincuenta o sesenta mil pesos mensuales, y apoyando la mano de obra y compre local, lo que nos permite más fuentes de trabajo. Se entregarían 2 viviendas por mes, por sorteo o licitación. Esta metodología ya está funcionando en Vicuña Mackenna. Allí el municipio se encarga del loteo, apertura de calles, cordón cuneta, alumbrado público y conexión de fibra óptica. Hay que hacerlo bien, no es un invento que hay que probar. Además esto engloba crear una planta de industrialización de placas para el armado de las viviendas”, se explayó.

Mientras tanto, “para la gente que no se va a poder comprometer porque financieramente no puede entrar en estos círculos, hay un proyecto de autogestión para que lo vayan realizando a su tiempo y con el asesoramiento necesario”.

Respecto de la inseguridad, la justicia y la denominada “puerta giratoria”, el abogado mencionó que “a todos los colegas nos ha pasado de ir a Trenque Lauquen y pasar al patrullero con dos personas atrás, cuando salís de Tribunales ves al patrullero haciendo trámites y en la garita te encontrás a los dos sujetos haciendo dedo para volver a Villegas. Y probablemente esa misma tarde estarán cometiendo el mismo delito porque tienen esa sensación de impunidad y lo repiten. Esto hay que terminarlo de algún modo. La función básica del derecho penal es la prevención del delito, es decir la pena, es la disuasión. Pero no existe sanción en la realidad, hoy el Código Penal es una mera expresión de deseo porque no hay sanción concreta”.

Para revertir la situación, dijo que “lo primero es poner al frente de Seguridad a una persona idónea, valiente y honesta, incorruptible. El segundo punto es apoyar a la policía, que está cansada de detener a una persona, hacer las huellas, armar un expediente y resulta que vuelve enseguida, entonces cuando ve el delito no se mete porque se pregunta para qué”.

Sobre las herramientas que si podrían aplicarse, el doctor Beltramone sostuvo que “en Trenque Lauquen hay seis fiscalías. Mi propuesta es que el Municipio haga un seguimiento de las causas, sobre todo de los casos de personas reincidentes en delitos que aún son menores. Todavía estamos a tiempo de controlar esto, no queremos que Villegas sea Rosario. Hay que usar la figura de “los amigos del tribunal”, el intendente y los concejales nos podemos presentar en la Fiscalía y prestar colaboración”.

Además, sostuvo que “hay que pelear para tener una fiscalía en General Villegas, y eso se logra con gestión. La cercanía ayuda a resolver los problemas. Si tuviéramos una acá, ayudaríamos mucho, pero mientras tanto, estarles con el aliento detrás de la nuca a los fiscales, vigilándolos y sugiriendo cuando ocurren reincidencias para que realmente haya otro comportamiento·.

Relacionado