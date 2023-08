Marina Justo afianza su precandidatura en los pueblos del distrito y los barrios de la ciudad cabecera (VIDEO)

De recorrida por pueblos y los barrios de la ciudad cabecera, en ese orden, la precandidata de Juntos por el Cambio y actual Jefe de Gabinete destacó el buen recibimiento que tanto ella como su grupo están teniendo por parte de los vecinos, permitiendo el intercambio de las inquietudes de la gente, pero especialmente cuál es la premisa con la que quiere llegar a ser la próxima intendente de General Villegas y las razones a que los llevaron a conformar la lista con las que compiten en estas PASO.

En ese punto destacó que los integrantes no forman parte del equipo de gobierno del actual intendente y ninguno vive, ni viene con años de trayectoria en la política, por el contrario, son hombres y mujeres que decidieron involucrarse para hacer su aporte, muchos de ellos ya se encuentran realizados y consideran, a partir de la propuesta que la precandidata les formuló, poner a disposición de la comunidad tiempo y compromiso para hacer del distrito de General Villegas un lugar mejor para vivir.

En ese sentido sostuvo que «Marina Justo nunca fue candidata a nada», por eso cuando desde otros espacios se preguntan ¿ahora salen a hacer campaña?, ella responde que sí, porque hasta ahora, por no haber sido nunca candidata, no participó en ninguna campaña, por lo tanto considera que a diferencia de los otros tres integrantes de la interna de Juntos (Tomaselli, Alegre y Domínguez Carvalho) tiene que tener la oportunidad de ser escuchada y poder recibir de los vecinos y las instituciones cuáles son los puntos débiles, las cosas a mejorar, más allá de su visión desde adentro de la gestión y la experiencia que ésta le ha otorgado como para poder explicar y conocer qué cosas salen y qué cosas no al momento de gestionar. Eso, remarcó, es la ventaja y la desventaja de pertenecer, lo que no significa coincidir en todo con el intendente.

En línea con eso destacó que continúa trabajando a pesar de este tiempo electoral, motivo por el cual se lograron importantes avances para Villegas como la firma para la ampliación del troncal de gas hacia el hospital que permitirá a los vecinos contar con el servicio, la firma del convenio para la pavimentación del acceso Di María que se encuentra forestado recientemente con jacarandaes, el inicio de la obra del cordón cuneta en la localidad de Coronel Charlone, la recepción de nuevo equipamiento y otras acciones que siguen produciéndose; «en campaña no se pueden hacer inauguraciones, pero eso no quita que a medida que surgen o salen cosas buenas para los vecinos no se lleven a cabo, esa es la gestión y es en lo que también continuamos trabajando».

Recordó a su vez que la forma de trabajo ubicó a General VIllegas entre los 5 municipios más transparentes de la provincia, alcanzando el 100% en la puntuación, una forma de trabajo que se sostiene en el tiempo y de la que no se apartará; por otro lado sostuvo que lo hacen con todos los empleados municipales, «si me toca asumir el 10 de diciembre vamos a seguir así, nuestros empleados son lo más importante que tenemos dentro del municipio y todo lo conseguido para ellos, por ellos, será sostenido pensando en que merecen estar conformes por lo que significan».

Una de las críticas que más ha recibido la gestión del actual mandatario municipal es las dificultades con la que los vecinos se han encontrado al momento de querer tener una reunión para plantear una inquietud o necesidad, por lo que Justo reconoció que las situaciones traumáticas por las que han pasado estos años, inundaciones, la pandemia de Covid-19, entre otras los han obligado a distraer la atención y fondos, por lo tanto del mismo modo que la vuelta a la presencialidad en las escuelas al salir de la virtualidad obligó a reconstruir los vínculos entre los docentes, alumnos y familias; se debe hacer lo mismo en el municipio, para adaptarlo también al mundo que cambio y cambia constantemente.

Fortalecida por la campaña

Así considera que saldrá luego de la experiencia que le aporta la campaña electoral, haciendo que al asumir la intendencia lo haga con una visión que le ha cambiado en este tiempo, insistiendo que lo mismo le sucede a quienes la acompañan.

«El armado de la lista es una formalidad porque hasta último momento nadie sabía el lugar que ocuparía porque todos estaban dispuestos a aportar e involucrarse desde donde le tocara, y aquellos que no ejercerán en el legislativo, estarán en el quipo que me acompañe porque nadie está de relleno. Acá no hay amigos ni familiares, nada que suja de un compromiso o una promesa; eso hace que tengamos la tranquilidad y y el fortalecimiento para alcanzar como equipo el desarrollo que planificamos para el Partido de General Villegas», concluyó

Relacionado