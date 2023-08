Balaudo – Quintana: «Todos los candidatos ya tuvieron la posibilidad de hacer algo y no lo hicieron»

La concejal Analía Balaudo y el precandidato Ramiro Quintana hablaron de los proyectos de Villegas Avanza y se diferenciaron de otras fuerzas.

Ramiro Quintana es reconocido en el ámbito por dedicarse al marketing, a la publicación de la guía comercial “Contacto Zonal”, las pantallas ubicadas en lugares públicos estratégicos, como así también en eventos como la Expo Rural, y dedicado también a la plataforma de gastronomía “A la carta on line”, de pedidos por múltiples herramientas, que se comercializa también en países como Chile y Uruguay.

“Soy emprendedor y sé que es empezar desde cero y lidiar con lo impositivo. Considero al Municipio como una gran herramienta para potenciar a Villegas. La ubicación geográfica es fundamental porque estamos al medio de todo y eso nos beneficia”, detalló.

Balaudo agregó que para solucionar los problemas de la gente “hay que tener mucha voluntad política para hacer que las cosas traccionen y mucho de gestión. Nuestro equipo sigue con sus trabajos y se enfrenta todos los días con los problemas de la gente sean sociales, culturales, educativos y económicos, aquí nadie esta subido a ningún pedestal de nada, nadie es mejor. Somos muchas cabezas buenas que estamos al servicio de la comunidad”.

Explicaron también que “tenemos un plan de trabajo desarrollado y muy meticuloso pero sabemos que no se puede prometer nada, muchas cosas son a mediano o largo plazo. El tema de optimizar recursos es porque hay muchísimo dinero que se está gastando de manera ineficiente”.

Respecto a temas importantes como los caminos rurales o discapacidad, la concejal comentó que “nos reunimos con personas que realmente saben del tema, después se vio el marco legal y luego se presentó el trabajo. Aquí no hay cosas agarradas de los pelos. Nos asesoramos con gente de Nación y no podían creer que aquí no hubiera un área de Discapacidad, se trabaja sobre lo que de verdad se puede hacer, la gente no compra más espejitos de colores”.

Ramiro Quintana destacó que “es importante que los candidatos digan que hicieron ante las distintas problemáticas, no por lo que dicen que harían. De escenografías, anuncios y promesas ya tenemos 70 años y así estamos”, a lo cual Balaudo agregó que “digan lo que hicieron desde su gestión de concejal, porque hay una situación que hay un gobierno paralelo que es completamente anticonstitucional y que no corresponde”.

Invitaron también a la sociedad en general a involucrarse en política. “Es muy bueno lo que pasa este año pero lástima esa gente nueva no están liderando esas listas, porque eso si sería una renovación. Los de más experiencia tendrían que estar orientando a los nuevos referentes»·, comentó Quintana.

Balaudo fue categórica al expresar que “utilizan las escuelas para actos políticos asquerosos ¿y después hablan de que no hay adoctrinamiento?. Entran a las escuelas a regalar bicicletas. Usan fondos públicos para hacer campaña. Se hizo un sistema del miedo, la política se ha transformado en una herramienta para hacer sentir temor. Necesitamos un cambio real y de gente con conciencia de lo que está haciendo”.

“El Avanza Móvil es también una manera de optimizar recursos. La idea es salir a todos los pueblos, no tenemos un bunker que se paga con fondos públicos”, coincidieron.

Por último, Ramiro Quintana destacó que “es muy importante escuchar al empleado municipal por su experiencia, tenemos reuniones con los dos Sindicatos y actualmente no hay poder de escucha de parte de las autoridades. Además hay que modernizar el sistema, hay que cambiar y trabajar por objetivos, cada empleado tiene una motivación diferente, así como también escuchar al vecino cuando hay muchos que tienen muchas ideas para resolver las problemáticas de su barrio, y les falta un aspecto al que hay que potenciarlo y colaborar con él”.

