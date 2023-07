Eduardo Campana: el fuego amigo de cara a las PASO y otros temas «calientes» de la realidad local (VIDEO)

Eduardo Campana, izó hoy por última vez como intendente municipal la bandera un 28 de julio, fecha del aniversario de la creación del distrito de General Villegas.

Al finalizar esa breve ceremonia realizada esta mañana en la Plaza Principal en la que estuvo acompañado por parte de los integrantes de su Gabinete visitó los estudios de FM Peregrina (92.9) donde fue entrevistado por Fernando Cisarello.

Siempre abocado a la gestión e ir resolviendo lo que está programado, avanzando con licitaciones y obras que en este momento van saliendo, lo que posibilita terminar lo que había iniciado, explicando que requiere de un proceso, por eso el tiempo que llevan, haciendo especial hincapié en el reciente contrato para la realización de la ampliación de gas que iniciará en breve, preparando a la ciudad para crecer, precisó.

Hizo referencia a cuestiones personales, la ubicación estratégica de la ciudad que le da desde siempre proyección de crecimiento, lo que hizo que la eligiera para vivir hace aproximadamente 40 años, aquí se encuentran enterrados los restos de su abuela y bisabuela y su padre nació aquí; las raíces que lo hicieron mirar a General Villegas como su lugar y el de su familia en el mundo.

Una vez dentro del tema de la campaña en la que dos de los precandidatos de Juntos por el Cambio que se encuentran en su equipo legislativo, aunque compiten en la interna con la candidata a la que le dio su bendición, Campana refirió a Tomaselli y a la esposa de éste, como parte de muchos de los logros de Gestión, remarcando que se debe ser respetuoso de las instituciones, deduciendo que se refirió con ello a que a pesar de esta rivalidad/quiebre, funcionan (o funcionaron en referencia a Alicia Laino, esposa de Tomaselli que renunció a la Secretaría de Gobierno una vez confirmada la candidatura) cada uno en su lugar.

Con Romina Dominguez Carvalho, edil del bloque oficialista no fue tan cordial; sin perder el modo, no dudó en enfatizar que ella fue parte del problema que el Ejecutivo tuvo con los bomberos voluntarios del distrito luego que un proyecto presentado por Villegas Avanza que establecía se le cediera por ordenanza un porcentaje de lo que Defensa Civil recibe de la Tasa Vial. Por entonces, tanto Romina Dominguez Carvalho y Zulma Sánchez, hoy en el bloque peronista El Pueblo Primero, votaron en contra.

La resolución definitiva fue puesta en manos de la justicia que, si bien no se expidió de manera definitiva, ya hubo un adelanto de que se inclinaría por lo planteado por el intendente.

El intendente no concluyó la avanzada sobre la concejal y su compañero, el ex presidente de la Sociedad Rural, Daniel Colombo, y agregó que lo mencionado es producto del ego que suele llevar a la gente a querer estar en escena; en ese sentido nombró al Instituto República, que apareció casi mágicamente cuando el municipio «institucionalmente» estaba en buenos términos con el Gobierno de CABA, con el que había firmado acuerdos de reciprocidad. Allí el primer mandatario villeguense dijo que Colombo apareció entrometiéndose en cuestiones del gobierno convocando a intendentes sin respetar los protocolos establecidos en temas como la repavimentación de la ruta 33 y el CAT (Centro de Acopio Transitorio de bidones de fitosanitarios), «por eso digo que hay que respetar las instituciones», insistió.

La desadjudicación del terreno en el Parque Industrial al empresario local Eduardo Irasola (Ado), propietario de Veterinarias Integradas de Argentina, también estuvo sobre al mesa. Sobre el particular

«A mi me llama la atención que en un año electoral se decidiera tratar esta desadjudicación», comenzó diciendo; luego explicando los pazos que él mismo dio para evitar que se llevara a cabo esa desadjudicación. Fueron dos los terrenos que en la última sesión corrieron la misma suerte, pero solamente Irasola el que había presentado una nota solicitando la prórroga de 30 días.

«Enterado de eso, vine fuera de horario y avalé con mi firma la solicitud enviándola al Concejo que pudo en la Labor Legislativa evitarlo, pero decidieron tratarlo»

«Es escupir para arriba, es tirarse tierra encima», enfatizó el intendente, refiriéndose a los dos concejales de su bloque que son precandidatos a intendentes, especialmente en este tiempo previo a las PASO y cuando la comunidad reclama la instalación de empresas y la generación de empleo.

«30 días más (reconociendo que los plazos que la ordenanza de adjudicación establece estaban vencidos) no cambian las cosas».

Sobre el derecho a vetar ese proceso, Campana consideró que hacerlo sería revivir lo ocurrido con la anteriormente mencionada ordenanza que generó el conflicto con los bomberos, «es mejor terminar (en referencia al tiempo que le queda como intendente) de la mejor manera, que continúe como hasta ahora, respetando las instituciones, antes esto era libre albedrío, todo lo decidía una sola persona».

Finalmente sobre la campaña dijo que no ve a otro candidato que esté a la altura de Marina Justo, en capacidad, conocimiento, experiencia, convicción y en responsabilidad, destacando que no viene de la política, no tiene otras necesidades, ni intenciones, lo hace por convicción.

Mirá la entrevista completa donde también habló de la «nueva» terminal y el huésped ilegal de la actual

