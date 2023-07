Irasola habló de la desadjudicación del terreno en el Parque Industrial y se mostró indignado con los dichos del concejal Ignacio García (AUDIO)

Eduardo Irasola, propietario de Veterinarias Integradas de Argentina, empresario villeguense, habló por primera vez luego que el Concejo Deliberante le desadjudirara un terreno que le había sido otorgado por el municipio en el Parque Industrial donde instalaría, una envasadora de alimento balanceado para mascotas y una grabadora láser de caravanas para ganado.

Audio entrevista a Irasola

Irasola contó que hace unos 5 años le fue cedida la parcela que se encuentra junto a su empresa, por el cual había asumido el compromiso de poner en marcha el emprendimiento, sin embargo la pandemia, su dedicación a hacer crecer el club Atlético (sic) durante los años de su presidencia y una enfermedad que contrajo, hicieron que fallara a su palabra y se vencieran los plazos.

En ese contexto, hace aproximadamente un año había pedido por ese mismo tiempo una prórroga que le fue concedida, pero aún así no pudo iniciar; sin embargo al terreno le colocaron 450 camionadas de tierra, alambre perimetral y todo este tiempo fue mantenido en condiciones.

Enterado que en la última sesión de HCD antes del impase por las elecciones volvió a pedir una prórroga por 30 días en los que pondría manos a la obra. Lo hizo mediante una nota enviada al Cuerpo Legislativo que al ser tratado en el recinto no tuvo el apoyo y por mayoría le fue desadjudicado.

El único bloque que pidió otorgarle ese plazo teniendo en cuenta que el tiempo coincide con el lapso en que no sesionarán, para visitar el lugar una vez retomada la actividad y de no haber cumplido proceder en consecuencia, fue el que preside Sol Fernández (Unión por la Patria).

Horas antes del tratamiento, desde el área Legales de la Municipalidad se había enviado una nota sugiriendo a los ediles sea considerado el pedido de Irasola, pero no fue tenido en cuenta.

A pesar de acatar sin quejas, salvo al ser consultado por Distrito Interior, en que si se refirió al tema, se realizó algunas preguntas como ¿por qué a nosotros habiendo otros terrenos en las mismas condiciones, incluso sin el cuidado que tiene el nuestro?, ¿no se tuvieron en cuenta los 44 puestos de trabajo que existen actualmente y los que se podrían haber generado?.

A pesar de ello se mostró resignado, pero no dejó pasar por alto las expresiones vertidas oportunamente por el presidente del bloque oficialista de Juntos por el Cambio, Ignacio García, quien entre otras cosas manifestó que además de estar todos los plazos vencidos, durante la pandemia, la empresa VIA y su presidente (Irasola) habían tenido la suerte que las vacas siguieron enfermándose; entre otras expresiones.

Audio exposición del concejal Ignacio García

«Me indignó lo que dijo el concejal García», disparó.

«Ese mensaje me frustra y me hace pensar lo mal representado que estoy como ciudadano villeguense», continuó.

«Decir que en la pandemia nos beneficiamos; no hay una sola persona en el mundo que se haya beneficiado con la pandemia, es no tener idea del agobio psicológico, emocional que uno tuvo durante ese período. La cantidad de problemas en las distintas sucursales que ello generó. Yo mismo estuve enfermo de Covid, me quedaron secuelas; entonces decir que la pandemia nos benefició me parece de absoluto mal gusto».

El empresario contó que trató de contactarse sin éxito con el concejal, incluso le envió un mensaje al respecto que nunca le respondió.

«Yo sé quien es quien, son épocas de elecciones y muchos se sacan la careta, primero sonrisitas y luego se chocan con la realidad».

«Yo voy a seguir apostando a esto, voy a seguir generando fuentes de trabajo. Nunca analizo el año al terminar si tengo más plata en la cuenta del banco, sino si generé alguna fuente más de trabajo, sin dejar de lado que uno trabaja para ganar dinero; por eso me da bronca», insistió y reconoció que otros ediles a los que aprecia y conoce mucho votaron por la desadjudicación.

Durante el debate que el tratamiento de la desadjudicación provocó, especialmente en el caso de Irasola, ya que esa misma noche otro terreno adjudicado a otro empresario corrió la misma suerte, se planteó el hecho de que se trataba de una persecución política; ello viene a cuenta que Irasola fue tentado por diferentes espacios para ser el precandidato a intendente, y es más, en algún momento la foto con él «cotizaba», pero ante su determinante negativa a participar en política su figura fue como hasta ese momento dejada en el llano. Consultado sobre el particular sostuvo que «hoy por hoy no tendría sentido que exista animosidad política estando fuera del espectro político en el que nunca voy a estar, lo que pienso es que a veces de algunos puede venir algo de envidia hacia gente que hace, que hace cosas lindas, que es querida por la comunidad, que es apoyada por eso. Eso puede generar cierto resquemos».

El proyecto de envasado de alimento balanceado sigue en pie

A pesar de este inconveniente Irasola aseguró que continuará a pesar de las demoras con el proyecto por el que existe un convenio con la planta elaboradora de la materia prima. La idea inicial es envasar y almacenar en General Villegas y luego distribuir teniendo en cuenta la logística que tiene Veterinarias Integradas cuyo alcance es a unas 3.000 veterinarias.

Ese despliegue generará la necesidad de la contratación de al menos un gerente de ventas, vendedores, vehículos.

La anécdota de la supervivencia financiera durante la pandemia

Al cierre del encuentro con Distrito Interior, el empresario contó que durante la pandemia, especialmente los primeros días de iniciada la misma, y ante sus consecuencias en lo económico, con su esposa decidieron vender un departamento de su propiedad tenía en Santa Fé y Pueyrredón para garantizarse a si mismo que no habría sobresaltos a la hora de pagar los sueldos de sus empleados a quienes considera sus amigos, su familia.

«Por eso cuando se habla con tanta liviandad que la pandemia no nos afectó con tanta liviandad realmente me irrita, eso es lo único que me irritó de la sesión del Concejo», concluyó.

