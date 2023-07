Damián Bereciarte – Sol Fernández: «Muchas enfermedades provienen de los animales y el medio ambiente, por eso la salud será abordada de manera integral» (VIDEO)

Sol Fernández es la precandidata a intendente por Unión por la Patria, Damián Bereciarte, precandidato a concejal suplente, pero tiene en el armado del programa de gobierno del espacio un papel importante; tanto como consideran a la salud pública en general, especialmente a partir del lugar que ocupan los animales, particularmente las mascotas en la vida de las personas.

Ambos se refirieron a los tres puntos más importantes que la comunidad ostenta, salud, educación y generación de trabajo; al mismo tiempo al equipo que acompaña a Sol Fernández entre los que se encuentran los nuevos nombres en política, que si bien vienen militando y formándose cada uno desde sus lugares de trabajo, por primera vez ocupan un lugar en una lista, tal el caso de Sofía Mackay, «Juany» Betanzo y Daiana Maneses, los que sumados a quienes forman parte desde hace años, llevarán adelante en caso de ser elegidos por la gente.

Actualmente la salud es abordado como un todo; la salud veterinaria, la salud humana y el medio ambiente, expresaron.

Por tal motivo la propuesta, que se encuentra desarrollada y en condiciones de ser aplicada, es la creación de una Secretaría de Salud que articule con un Centro de Zoonosis, en cual tendrá a su cargo la castración y la educación para una tenencia responsable, y el abordaje de las soluciones y políticas para medio ambiente.

Esto se ejecutará con una persona a cargo que piense una política sanitaria para el distrito y articule con las restantes áreas.

Bereciarte agregó que gran parte de las enfermedades que hoy padece el ser humano provienen de las mascotas y el medio ambiente, lo que exige un abordaje integra, no separado cada una por su lado, lo que permitirá resultados a la altura de las circunstancias.

El veterinario insistió en la necesidad de educar a la comunidad y brindarles herramientas para mitigar las consecuencias de malos hábitos, por eso mencionó la descentralización del Centro de Castración hacia los barrios implementando un quirófano móvil y aumentar el control sobre la población animal (sobre todo los perros de la zona céntrica); reconociendo que actualmente el Centro de Castración funciona a pesar de algunas falencias, incluso al compararlo con distritos vecinos destacó el resultado que tiene el de Villegas (Bereciarte es uno de los profesionales que trabaja en el lugar).

Fernández se adelantó al decir que la creación de una Secretaría de Salud puede tomarse, dado que hoy no existe y es reemplazado por el Directorio del hospital, como la creación de más cargo, por lo que aclaró que considera todo lo que se destina a salud, siendo un bien invaluable, una inversión y nunca un gasto.

«La salud publica local se ha deteriorado, se ha venido abajo, muchos están disconformes; a eso queremos revertirlo, queremos cambiarlo, por eso pensamos en una persona que lo piense de manera integral y no todo recaiga en un director o un administrador. Nosotros necesitamos una persona que tenga las ganas, el compromiso y el conocimiento para gestionar en provincia y en nación y trabaje en función de la realidad del distrito, siendo capaz de ponerse al hombro el hospital, modernizarlo.

Respecto a este último punto, Sol Fernández contó que en su visita a Banderaló en el marco de la entrega de la ambulancia para la localidad el Ministro de Salud Kreplak, le ofreció al intendente y los colaboradores que lo acompañaron, a que el municipio suscriba a un programa que la provincia tiene para subir a la web las historias clínicas de los vecinos, dejando de lado el soporte papel, lo que permitiría a su vez que ante un requerimiento de atención desde cualquier lugar que se encuentre la persona un profesional podrá acceder a su historia clínica. «Esto que es parte de la modernización queremos replicarlo en todos los CAPS de la ciudad y los pueblos», remarcó.

Entrevista completa

«El Compromiso está con ella», expresó el precandidato al referirse a quien va por la intendencia, ampliando con las razones que lo decidieron a participar activamente y hoy ser parte de esta lista.

Al ser consultado por su participación en política contó que «la primera vez que hablé con Sol nunca vino a ofrecerme nada, vino a escucharme y eso fue fundamental, tener la oportunidad de ser tenido en cuenta y que luego trabaje y proyecte en función de eso. Me dijo esa va a ser tu responsabilidad. No me buscó por si tuviera buena imagen u otro motivo, me buscó para trabajar.

Cuando uno se forma en la universidad pública, cuando se encuentra desarrollando la profesión en su comunidad, se tiene la necesidad de devolver algo de todo lo que recibiste y no hay forma que así no sea, siempre estaba en que participaba, nada me convencía a pesar de las propuestas, el lugar lo encontré con Sol, y no por una cuestión partidaria o coincidir ideológicamente sino porque nos da las herramientas, la libertad y la confianza para desarrollar nuestras ideas».

