«José Tomaselli es el candidato más legítimo de Juntos Por el Cambio» (VIDEO)

Alicia Laino comparte la vida desde hace años con el precandidato a intendente de la UCR – Juntos por el Cambio, Juan José Tomaselli y por su condición de compañera renunció a su cargo de Secretaria de Gobierno en la Gestión Campana en la que estaba teniendo un papel protagónico a partir del impulso que le dio a la entrega de terrenos; una larga demanda que hasta el momento no había sido abordada de acuerdo al requerimiento de la población del distrito; sin embargo, por ética, manifestó oportunamente, y para acompañar a su esposo en este desafío, renunció.

En la campaña acompaña, pero siendo una de las personas que tiene experiencia en gestión y es a su vez una de las que más conoce a Tomaselli, fue entrevistada en consecuencia.

En el reportaje, entre otros aspectos para los que se debe ver el video en su totalidad, destacó la trayectoria de su compañero de vida a quien describió como una persona particularmente muy prolija, muy ordenada, que no toma una decisión si no está realmente convencido; lo que sucedió en este caso, no solamente de que podía ser precandidato sino que podrá llevar adelante una muy buena gestión siendo intendente. Por lo que confía plenamente en su capacidad y en su orden mental, es una persona que rara vez se va a desviar de un camino que se proyectó, remarcó.

Consultada por uno de los temas que más conoce y en el que trabajó hasta el último día como funcionaria, sostuvo que General Villegas le falta un planeamiento urbano, fundamental para hacer óptima la política de tierra.

«El municipio está adherido a una Ley por la que no se puede entregar un terreno si no está urbanizada, hay que construir ciudad, no podemos seguir construyendo villitas, mínimamente tienen que estar dotados de servicios como calle, cordón cuneta y luminarias. No es una cosa que se haga de hoy para mañana», explicó.

Agregó que hay herramientas que están vigentes como el Banco de Tierras, que permite un relevamiento de la disponibilidad de tierras públicas y privadas, para saber cuáles están ociosas; ello permitiría instrumentar beneficios o presiones impositivas para aquellos propietarios que por especulación inmobiliaria contribuyen al aumento del valor de los inmuebles. Por otro lado, se debería instrumentar una Tasa por mejoras que en otros municipios funciona, caso Trenque Lauquen, que Villegas no lo tiene. Es devolverle al Estado algo de lo que el Estado aportó para que el valor de la propiedad aumente, como el gas, el asfalto, etc. Se requiere planeamiento urbano», insistió.

Entre los puntos de la nota Laino aseguró que de ganar la carrera hacia la Municipalidad Tomaselli y a pesar de su conocimiento en el tema, no evalúa ser parte del Ejecutivo.

En ese sentido y habiendo estado en funciones junto a su hijo como parte del equipo, quien continúa al frente del área Legal y Técnica, al mismo tiempo que su esposo como presidente del Concejo Deliberante, la exfuncionaria respondió al comentario de aquellos que consideran una situación de este tipo como una pyme dentro del Estado.

«El funcionario se legitima haciendo y nosotros trabajamos y tratamos de resolver, esa fue nuestra función», comenzó diciendo para luego agregar que muchas veces se requieren de personas de confianza y sobre todo capaces, y ellos reunían esas condiciones; de hecho, a los resultados se remite para dar esa respuesta.

Sobre el estado general de José Tomaselli en su rol de precandidato a intendente aseguró que «lo veo bien, decidido, con proyectos, y sobre todo escucha, estoy convencida que este (por las internas) es un paso que se debe sortear; la gente lo va a acompañar».

Luego, al repasar el resto de los participantes del mismo espacio, cuatro en total, contando a Tomaselli, Laino volvió a sus dichos anteriores, José es el candidato más legítimo de Juntos por el Cambio», basándose en los años de militancia, la experiencia, pero sobre todo en ser un verdadero conocedor de la gente y todo el distrito.

