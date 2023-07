Triple choque bajo la lluvia en General Villegas

Esta mañana alrededor de las 11:00 hs. una camioneta impacto a un auto que, como consecuencia se desvió hacia otro que estaba estacionado.

La camioneta Ford Ranger circulaba por Belgrano, por Castelli lo hacía el automóvil Chevrolet JOY y el Citroen se encontraba estacionado sobre la mano izquierda de Belgrano, pasando Castelli.

Según manifestó el conductor de la pick up no pudo frenar, dado que no respondieron los frenos, debido al asfalto mojado, impactando de lleno contra el auto a la altura de la puerta delantera izquierda, provocando que este suba a la vereda y concluyera el desplazamiento al dar contra una columna del alumbrado público; antes chocó al Citroen, que estaba sin ocupantes, moviéndolo hacia delante unos metros.

La conductora del JOY acusaba un fuerte dolor costal por lo que debió ser asistida por el SAME y luego trasladada al hospital donde permanecía siendo atendida, el conductor de la Ford resultó ileso.

En el lugar permanecerán por un lapso los vehículos hasta cumplimentadas las pericias si fueran requeridas, dependiendo del estado de la paciente.

El tránsito, intenso en ese momento, nunca fue interrumpido, salvo por los minutos que permaneció la ambulancia.

