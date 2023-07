General Villegas celebró los 207 años de la Independencia

Encabezado por el Intendente Eduardo Campana en la ciudad cabecera el distrito homenajeó a los próceres que marcaron el inicio de la historia de nuestro país.

En el Palacio Municipal se concentraron las autoridades, instituciones y vecinos para el tradicional chocolate patrio. Luego se llevó a cabo el solemne Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a cargo del Párroco Tomasz Wargocki, y el Padre Fabián García, y posteriormente el acto protocolar en la Plaza Principal “Conrado Villegas”.

El Intendente presidió la celebración acompañado por la Jefe de Gabinete Marina Justo y el Equipo de Gobierno, Concejales, Consejeros Escolares, Ex combatientes, ex Legisladores, Autoridades Educativas, representantes de instituciones de bien público, educativas, deportivas y vecinos de la localidad.

Alumnos de las diferentes instituciones educativas junto a representantes de instituciones intermedias y de bien público y la comunidad acercaron el Pabellón Nacional que fue izado por el Intendente, la Jefa de Gabinete Marina Justo y los Secretaria de Educación y Cultura, Turismo y Deportes, Sandra Heredia, y seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional, las cuales además fueron interpretadas en lenguaje de señas por alumnos del Colegio María Inmaculada.

En su discurso el Intendente Municipal Eduardo Campana luego de un recorrido histórico señaló: “Hoy celebramos el día más importante de nuestra Fiesta Patria. Hoy es un día sublime porque ellos nos dejaron justamente la libertad, pero se basó en muchos aspectos que pretendían para nuestra nación. Sostener los valores, hacer de este territorio un territorio honesto de gente responsable, de trabajo. Gente con coherencia, con sentido común. Ese sentido común que es tan importante y que tenemos que transmitirlo entre nosotros.

Justo este es un año electoral y elegimos autoridades y tenemos enormes problemas en este país tan rico, no solo en riquezas naturales, sino en las intelectuales que tenemos cada uno de nosotros. Por qué tirarlas por la borda si podemos trabajar todos juntos e ir en un mismo sentido y camino. Por el bien común, por el bien de todos. Si bien puede haber disidencias tiene que haber competencias y diálogos para de una vez por todas; despertar.

Siempre hay enfrentamientos y hubieron siempre convulsiones y problemas en nuestro país, hasta una guerra hace más de cuarenta años y rendimos hoy honor a los veteranos y caídos en Malvinas y son ellos los que dejan su vida por nuestra tierra.

Tenemos que dejar nuestras ideas, llegar a consensos, justamente por aquellos que dejan su vida. Es seguir construyendo un país grande como el que realmente merecemos. Que no se nos vayan nuestros jóvenes e intelectos afuera porque los necesitamos acá, en nuestro país para seguir construyendo.

Por eso tiene que haber un consenso general, políticas, que se trabajen de la misma manera. Este va a ser mi último discurso ante ustedes como intendente de este querido Partido. Es la pertenencia que uno tiene a la tierra y sé que cada uno de ustedes la tiene, no solo al Partido de General Villegas, sino a todo el país.

Cada uno de nosotros debe pensar y sostener los valores. Ésos que aprenden en el colegio, en la casa. Sostener la democracia, más de 40 años.

Por eso es muy importante este año y que concurran a las urnas a votar todos aquellos que están con su derecho. Porque hay que elegir a las autoridades, pero hay que elegir bien. Pensando en el futuro, en el país. No con una mirada introspectiva, sino con una mirada general. Una mirada hacia todos, hacia el pueblo. Pensando en la educación, la seguridad, en el desarrollo social y los que menos tienen. Hay que ayudarlos, no puede ser que un país como el nuestro tenga tanta pobreza y miseria. Es inadmisible. Así nos ven de afuera, no puede ser. Uno de los países más ricos en recursos naturales y tenemos estos problemas. Pero la culpa la tenemos nosotros los argentinos, que tenemos que pensar cómo vamos a ir hacia adelante, qué futuro vamos a tener y el que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.

Por eso creo en sostener los valores. En primer lugar la educación en el hogar y en las escuelas. Es fundamental eso. El desarrollo intelectual está en los primeros años de vida, tienen que comer los chicos, si no comen proteínas no va a haber desarrollo. No podemos tener pobreza y miseria. En esos valores está la honestidad, la coherencia, el sentido común, la solidaridad y por supuesto sostener la libertad que nos legaron aquellos próceres aquel 9 de julio. Por eso viva la Patria y el 9 de julio. ¡Muchísimas gracias a todos!”

Por su parte la Vicedirectora de la Escuela Primaria N° 17 “General José de San Martín, Vanina Medina, señaló: “aquellos próceres con la historia que nos da identidad son los que han dado los primeros pasos en la construcción de nuestra Nación y deben ser el mismo motivo inspirador para continuar con su legado.

La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes como cada uno de nosotros. La independencia se construye día a día y depende de múltiples factores. Tenemos que revisar como ciudadanos nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres con la responsabilidad de velar por nuestra soberanía que tanto nos costó conseguir emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente pudiendo asumir verdaderamente nuestro propio destino y construyendo un país solidario, más honesto, libre, responsable y justo para todos.

Independencia es una palabra de contenido profundo que ilumina sobre libertad. Ambas se unieron con fuerza invencible en el congreso reunido en Tucumán que declaró hace 207 años a la Argentina como una Nación autónoma.

Que mantengamos eternos los laureles y vivamos coronados de gloria, simplemente está en nuestras manos. Luchemos siempre por ello.

Tras finalizar el Acto autoridades y vecinos se movilizaron hasta la calle Moreno donde se inició el desfile patrio del que participaron delegaciones de los pueblos, instituciones educativas e intermedias, escuelas de danzas, teatro y arte, autos clásicos, móviles municipales y agrupaciones gauchas.

La jornada continuó en el Parque Municipal “General José de San Martín”, donde se realizó la Jineteada Patria hasta el atardecer.

