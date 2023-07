El villeguense que se despidió del ranchito de chapa porque pudo construír su casa de material

Perdóname compañero pero te tengo que dejar, no soy más por tener nuevo hogar, sigo siendo el mismo, comienza diciendo en su publicación Walter Adrian Rosales, este villeguense, que contó a Distrito Interior «soy un papá soltero que me hice cargo de mi hijo porque su madre lo abandonó. Anduve viviendo en casas abandonadas con mi hijo y pude hacerme en su momento un galpón. Ahora la casa, con mucho sudor».

Respecto a lo expresado a su humilde morada que los acobijó hasta ahora agregó: «le dedique eso a mí galpón por todas de las q me salvó».

La publicación realizada por Rosales agrega:

«Me da pena dejarte porque vos fuiste parte de mi cuando no tenía dónde quedarme con mi hijo. Te doy gracias por no dejar que me agarre la lluvia, el viento o el granizo; vos siempre fuiste sencillo .

Fuiste parte de mis días tristes, alegres, felices.

Compartimos amistades, siempre con un mate.

No sé cuánto más agradecerte mi rancho porque gracias a vos no me sacaron a mi muchacho.

Ahora tengo casa pero jamás voy a tener algo como vos, mi lujo».

