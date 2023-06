El Dr. Crusat, distinguido como «personalidad Destacada de la Comunidad», agradeció a sus colegas que tuvieron la iniciativa, al Concejo por el tratamiento y al espacio político que le dió forma y lo presentó.

«Acepto este abrazo, este abrigo, sin embargo íntimamente siento que no hice nada excepcional, nada distinto, que hice lo que tenía que hacer. Estoy tranquilo».

«Estoy muy agradecido a la comunidad de General Villegas, a mi país, a los pacientes que asistí; a la vida que me tocó vivir».

«Mi ambición no fue ni el auto, ni la mansión, fue estar a la altura de esta vida que me tocó vivir, de la que estoy totalmente agradecido».

Éstas fueron algunas de las freses que el médico dejó en una charla mantenida con Distrito Interior al finalizar lo ocurrido en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde sesiona el Concejo Deliberante.

Para contextualizar sus valores, que fue de lo que se nutrió para ser quien es contó que a su infancia la vivió en el ámbito público, en la escuela N° 3, a la que describió, lindera a uno de los barrios más populares de la ciudad (La Trocha), recordando que en ese momento se concurría a la escuela de acuerdo al sector de la ciudad en el que vivían los alumnos, el secundario lo hizo en El Nacional y su formación como profesional de la medicina la recibió en el ámbito público en la Capital Federal, por eso se preguntó en la entrevista realizada: «¿qué otra camiseta (apelando al fútbol) me iba a poner?», agregando que «lo mío fue muy fácil, potrero, el club Eclipse, todo ámbito público; el ámbito público me dio todo. El agradecido soy yo».

«Las personas destacadas son las que hacen el camino contrario, no el que hice yo», remarcó, en referencia a que, como expresara anteriormente, acepta el reconocimiento, pero cree que hay otras actitudes, de otras personas que estarían en ese rango.

«Mi padre comenzó a trabajar a los 10 años porque murió su papá y eran 9 hermanos, había que «parar la olla»; yo se de donde vengo, lo mío fue fácil, seguí un camino», insistió.

En esa línea el médico expresó que valora y reconoce a personas que abandonan su zona de confort para hacer medicina, política u otra actividad para los que menos tienen, a eso entiende como el camino inverso al que debieran recorrer. La Patria está llena de esos ejemplos y el ámbito local también los tiene, expresó, ejemplificando, previo mencionar con el permiso a Vicky (*), con la figura de Pedro Satragno, quien fuera concejal por el peronismo, hijo de un periodista desaparecido durante la dictadura, productor agropecuario, que muriera de un evento cardíaco a los 42 años.

Su salud

El Dr.Oreste Crusat está atravesando una enfermedad delicada por lo que al ser consultado del modo en que sigue su vida ahora retirado de la medicina, contestó que ve a sus afectos más cercanos preocupado por su estado de salud, pero él está jubilado muy digno; muy bien, en uno de los mejores momentos de su vida, con una lucidez que considera no habitual en él, «estoy viendo muchos más, estoy escuchando muchos más, estoy muy, muy bien, con síntomas controlados, de modo tal que habiendo recibido todo de esta comunidad lo que me queda es dar (dinero no, se rió), pero afecto y amor y en lo que pueda estar, estaré».

«Yo fui un rico gratis, y vivo el presente. Con los años aprendí a desconfiar de otro tiempo que no sea el presente, me parece que el pasado es humo y el futuro tiene una lógica que nosotros no manejamos, es hoy y acá», concluyó.

(*) Vicky es Victoria Satragno, hija del recordado Pedro Satragno, producto de la unión con su actual pareja.

