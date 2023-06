«Desde el Foro queremos seguir trabajando por los barrios, necesitamos que los vecinos acerquen las inquietudes que tienen en seguridad»

Luego que los vecinos del barrio Atardecer solicitaran al Foro de Seguridad la intervención ante la preocupación que existe entre los habitantes de ese sector de la ciudad por los reiterados robos que están sufriendo desde hace aproximadamente un mes, el ente que preside Juan Castaños pudo dar rápida respuesta.

Así fue como en la última reunión representantes del barrio y las autoridades policiales, los comisarios Carlos Ortellado, Jefe de la Policía Comunal y Gastón Orellano, de la Comisaría, junto al Secretario de Seguridad, el comisario retirado Rubén Rojo, pudieron en un mismo recinto plantear las inquietudes y recibir respuestas, lo que permitió elaborar estrategias hacia adelante para hacer efectivas sus sugerencias y pedidos, como mayor presencia policial en el barrio, iluminación en la plazoleta y cámaras de seguridad, como lo más urgente.

Castaños, que dialogó con Distrito Interior sobre el particular, se mostró satisfecho por la confianza que la gente del barrio Atardecer depositó en el Foro y la posibilidad de accionar en favor de la gente, poniendo en práctica uno de los conceptos primordiales de la sociedad: la seguridad se hace entre todos.

Del mismo modo pretende y sugirió al resto de los barrios acercarse al Foro para plantear las inquietudes y juntos intentar encontrar la solución a problemas que a veces solo requieren de sentarse a plantearlos en los ámbitos o ante los funcionarios correctos, como sucedió recientemente.

El Foro de Seguridad, uno de los pocos que funcionan activamente en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen y se ha mantenido activo a lo largo de los años, incluso peticionando y gestionando de manera permanente no solamente ante el estado Municipal, sino en la provincia, no siempre con el eco esperado, pero si con logros que de otra manera quizá no hubieran llegado. Así es como también se aguardan intervenciones en el paso de la Ruta 188 frente al barrio El Cruce, zona cada vez más poblada que queda dividida del resto de la ciudad por la traza nacional, representando en el estado que está, carente de iluminación, señalización y elementos que obliguen a reducir la velocidad a los conductores, un verdadero riesgo para la gente que por diferentes razones de la vida cotidiana deben cruzarla varias veces por jornada.

Con la premisa de continuar en la misma línea, más allá de las especulaciones políticas que se pudieran hacer, Castaños insistió en que cuando más gente se acerque; de manera particular, en representación de entidades o barrios mayor y mejor serán los resultados.

