Reportaje al hombre que camina a Puerto Madryn tirando una carretilla para cumplir con la palabra dada (VIDEO)

Lo hace desde Monte Maíz, Córdoba hasta Madryn con el objeto de avistar las ballenas porque así saldará una deuda con alguien que ya no está físicamente de quien no da detalles. El viaje que es una cuestión mental y no física, comenta en la entrevista Diego Javier Gauna que plasma sus aprendizajes mientras incorpora otros.

En la entrevista con Distrito Interior habla de lo bueno y también lo malo que le toca vivir desde el 19 de marzo de 2023 que partió hacia este nuevo destino.

El episodio que vivió en Piedritas en una de las estaciones de servicio, su respeto y admiración por los camioneros a quien llama los dueños de la ruta, sus conocimientos en Astrología y desde allí el por qué decidió inicial el viaje el q9 de mayo de 2023.

El final de la nota contiene una reflexión acerca de la diferencia entre la suerte y el éxito que surgió espontáneamente antes del saludo final.

