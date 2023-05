Fueron restituídos a sus familiares los menores que viajaron solos desde Bahía Blanca hasta General Villegas en auto

Luego que el sábado fueran interceptados en el cruce de las Rutas 33 y 226 cuando arribaban a nuestra ciudad provenientes de Bahía Blanca a bordo de un automóvil Volkswagen Gol, los dos menores de 12 años se encontraban bajo la guarda del Servicio Local de General Villegas que depende del área Minoridad y Adolescencia que conduce la Lic. Paula Solari (foto).

Los niños estaban alojados en el Hogar Convivencial desde entonces, cuidados y juntos en una habitación con contención permanente; así fue dispuesto conjuntamente con el Servicio Local de Bahía Blanca, que fue quien coordinó los pasos que se fueron dando.

Hasta ese momento ninguno de los dos jóvenes había estado bajo la órbita de alguna de las instituciones o entes que entienden en minoridad, a pesar que ambos habrían referido que el viaje, más allá de lo trascendido, tenía que ver con situaciones que habrían estado viviendo el último tiempo.

«Se querían ir», manifestó Solari quien no brindó demasiados detalles acerca de la situación por la que estaban pasando ambos.

Hasta este martes los menores permanecieron en nuestra ciudad, día en que fueron entregados a sus familiares; uno de ellos habría viajado a la provincia de Santa Fé y el otro a Bahía Blanca, mientras que el automóvil le sería restituido al titular previa presentación de los documentos exigidos por el Juzgado.

El viaje no tenía un destino claro, aunque si es real que viajaban hasta nuestra ciudad donde se encontrarían con una amiga (cuya identidad se preserva), luego, no descartaban continuar hasta Rosario donde vive desde hace uno meses la madre de uno de ellos, pero es algo que no quedó demasiado en claro, precisó la funcionaria local.

Es de destacar, la inmediata intervención del área que conduce Solari y el proceder de la Policía local, en todas sus ramas, ya que no solamente lograron interceptar el auto, sino que no se produjo situación de riesgo alguna.

Lejos de ser solo una anécdota, el hecho abrió un abanico de interrogantes y alarmas para poner la mirada en el trabajo y la acción que requieren cuestiones de minoridad y seguridad (controles específicamente en las rutas)

Relacionado