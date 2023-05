El último día hábil de la semana anterior inició con «escándalo» político en el oficialismo de General Villegas; es que el intendente Eduardo Campana en una reunión mantenida en su despacho le sugirió a Marcelo Sotelo, titular de Patrimonio Municipal, y referente de radicalismo, socio estratégico en 2015 para el desembarco del primer mandatario a la Municipalidad, renunciar si no acompañaba la candidatura que representa su Gestión, la de Marina Justo.

A los pocos minutos de finalizado el encuentro y hasta hoy nadie disimula el malestar y el quiebre que ello produjo, más allá de lo agrietada que estaba la relación. Ese episodio materializó la fractura y Sotelo de ninguna manera renunciaría.

«En General Villegas se rompió Juntos por el Cambio», fue la frase con la que una de las partes de la dura interna que enfrenta el oficialismo, contextualizó el momento.

La situación parece más enredada que nunca, pero sabiendo que la división puede costar la Municipalidad, ¿primarán los egos por sobre «la causa»?, es una pregunta que al día de hoy no tiene respuesta.

Mientras Marina Justo avanza de manera sostenida en su precandidatura, el radicalismo asegura tener una encuesta en su poder que no la favorece y basado en esos datos que, al menos oficialmente no han visto la luz, pretenden lograr el mayor acuerdo de unidad, siempre con José Tomaselli a la cabeza.

Así es que se reunieron con Fernando Pasquali, de Republicanos Unidos y por estas horas harían lo propio con Romina Dominguez Carvalho del Pro, línea Larreta – Santilli, del mismo modo habría habido acercamiento con Leticia Gugliermo, quien al igual que Justo, se enrola detrás de Patricia Bullrich.

Dominguez Carvalho a su vez, que bajó notablemente el perfil de su precandidatura tal vez por este compás de espera, corre el riesgo de desdibujarse en esta campaña luego de haber enfatizado en declaraciones públicas que figuras como la de Alegre, devenido en peronista Pro y Tomaselli representan la vieja política y por ello de ninguna manera compartiría Lista con ellos en las PASO sin embargo no ha cerrado esa posibilidad; por otra parte, la gente que forma sus equipos, quienes enfáticamente se mostraron públicamente militando junto a ella, destacaron esa cualidad de nueva política que podría quedar solamente en una expresión o una intención.

Por lo bajo desde el comité las señales que dan son buenas para ellos, pero ante las consultas individuales, especialmente de quienes serían sus socios, nada está dado por sentado; mientras tanto, y quizá por esa razón, todavía no ha habido una confirmación pública al respecto.

Tomaselli al ser consultado sobre su candidatura dijo a Distrito Interior: «No me puedo bajar porque no me subí» (dejando libertad a la interpretación del lector).

La pelea (no cabe otra expresión porque en el acto del 25 de mayo y ayer en la inauguración del Centro de Vacunación, ni se miraron) es entre Campana y Tomaselli (y compañía).

El intendente en 2015 apoyó la candidatura del radical Facundo Manes en la interna con Santilli, lo que le valió que hoy no forme parte del la mesa chica del Pro y hasta sea considerado un intendente vecinalista por los amarillos que en su momento le fueron fieles al «colo», por esa razón, Campana pretendía como mínimo que le dieran el apoyo en esta oportunidad acompañando a su elegida. Negado éste, porque no comulgan con Marina Justo, los radicales hicieron rancho aparte y tienen su propio fogón, pero sin abandonar la Gestión en la que continúan «a modo de pyme» (otra expresión que muestra lo áspera de la situación, aunque quizá en la cara no haya sido dicha, pero damos fé que fue esbozada, en clara referencia a las familias radicales que en ese sentido si «acompañan» a Campana).

El riesgo mayor en esta situación es que la división podría favorecer a Sol Fernández, al punto tal de convertirla en la próxima intendente, dado que los votos enojo de Juntos por el Cambio podrían ir para Villegas Avanza; a esta situación la ven venir, pero, particularmente desde el radicalismo, como son optimistas de la unión a la que están abocados, no la toman como una posibilidad concreta aún.

Falta poco y mucho al mismo tiempo hasta el cierre de las Listas y tratándose de política, donde los de arriba tendrían la última palabra (habrá que ver si los de abajo esta vez están dispuestos a acatar) cualquier cosa puede pasar en este y otros sentidos, por eso los que tiene más años en la militancia se muestran confiados en que nadie se caería del mapa.

