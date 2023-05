«Para nosotros la política no es un negocio, es una convicción y una entrega (para poder llevar adelante el distrito)» – VIDEO

La precandidata a intendente por el Pro en General Villegas, alistada detrás de Patricia Bullrich, actual Jefe de Gabinete, por ende la figura del oficialismo local, Marina Justo, fue entrevistada en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) donde además de analizar el escenario en el que se encuentra compitiendo, permitió conocer aspectos de su vida, más allá de la política.

Pampeana de nacimiento, llevada varias décadas radicada en el distrito al que pertenece su esposo; aquí nacieron y crecieron sus hijos y lleva adelante una empresa agropecuaria en la que tiene una participación activa y protagónica, de allí que su situación económica esté resuelta y enfatice en que para ella, su grupo, la política no representa un negocio, sino una posibilidad de volcar a la sociedad algo de todo lo que ha conseguido y aprendido en este lugar.

Firme en sus convicciones y pretensiones, asegura que será la próxima intendente y en consecuencia la primera mujer en la historia de General Villegas en gobernar el distrito, cargo al que no llegará sola porque hace especial hincapié en el equipo que la acompañará, más allá de quienes formarán su Lista en las PASO.

En ese sentido comentó que en la medida que se fue construyendo la posibilidad de asumir la candidatura y cuando esto fue un realidad remarcó que sola no iría asumiría ningún desafío. Al trabajo en conjunto lo considera la clave para alcanzar los objetivos, «todos sabemos lo que no queremos y lo que queremos lo haremos entre todos, en equipo», sostuvo haciendo referencia a sus colaboradores.

Sobre la Lista no dio precisiones porque aún no hay nada cerrado, tampoco descartó que pudiera acompañarla como precandidato a primer concejal José María García, Delegado Municipal de Piedritas; el único nombre que se tiró sobre la mesa en la entrevista. Ironizando, pero habiéndolo manifestado en otras oportunidades, Justo argumentó que decidir quien sería su sucesor ante una eventualidad, incluso la muerte, es de una enorme responsabilidad porque sería quien debería conducir al distrito.

Entre los diversos temas, de índole personal, político y laboral, se refirió a uno de los que se encuentra en la agenda de la gente, especialmente de los trabajadores municipales que reconocen en la Gestión Campana la conquista de varios derechos, como el 3% en la antigüedad, item que el precandidato, también de Juntos, Gilberto Alegre, considera está de más y generó preocupación ante un eventual triunfo. La precandidata aseguró que no sobra nadie, por el contrario, deberían sumarse más personas, desarrollando el programa que para la carrera municipal tiene.

En General Villegas Juntos por el Cambio tiene la particularidad de contar con una abultada cantidad de precandidatos a intendentes, Alegre, Gugliermo, Dominguez Carvalho y (presumiblemente) Tomaselli; este último por la UCR, principal socio político de Campana con quien se rompió el vínculo. Aunque nadie lo confirma, la relación sería irreconciliable, de modo que no pasó desapercibida la pregunta a la que Justo dijo, sin dar nombres ni individualizar: «Si los objetivos no son los mismos y si no existe la misma impronta que la nuestra, que la política no es un negocio, no querer sacar un rédito personal, no querer sumar para que las cosas sean mejores, no solamente por el hecho de ganar, sin dudas que las diferencias con algunos (del espacio) serán irreconciliables».

Finalmente y argumentando por qué la política no representa un negocio para ella, aseguró, incluso invitó a conservar la grabación de este punto, que próxima a jubilarse por Educación, será ese el sueldo que perciba, por lo que renunciará al de intendente.

«Grabenlo y pidanme el recibo cuando suceda, eso es porque mi objetivo no es económico», concluyó.

