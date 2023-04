Gilberto Alegre: «Los que me atacan lo hacen diciendo que estoy viejo, que estoy enfermo, pero nadie me ataca porque he sido malo en la gestión»

El precandidato por Juntos, exintendente y exdiputado nacional, «madrugó» su intención de ser el reemplazante de Eduardo Campana y desde hace unos meses está en campaña, así es que se muestra atento y crítico de las necesidades de la comunidad y las que considera falencias de la actual Gestión a la que inevitablemente compara con la suya.

Alegre sugirió ir a cualquier pueblo y preguntar por las cosas que hizo él, lo mismo en la ciudad cabecera, donde considera que la mayoría de las cosas realizadas fueron durante sus mandatos, en cambio en el período Campana las está dejando destruir, tal el caso del asfalto, el que está quedando como una gran deuda ya que, de asumir, deberá hacerse cargo de su recuperación la que demandará un dinero que se podría invertir en otras áreas.

Su postulación surgió de la maduración, con el grupo que lo acompañan, de la idea que podría existir una oportunidad más de volver a conducir los destinos del municipio y dado que internamente no tienen discusiones respecto al candidato se lanzaron, lo que considera les ha dado algún tipo de ventajas sobre el resto, no siendo la única diferencia que encuentra sobre el resto de los candidatos ya proclamados o los que podrían serlo, por ejemplo la experiencia acumulada en la administración durante los años de gestión.

En ese sentido remarcó que los políticos se deben formar en la política, que esa formación se da durante su estadía en un cargo que paga la gente, por lo tanto no se puede desaprovechar esa experiencia que resulta útil a la hora de llevar a cabo un gobierno; «de lo contrario te pasa lo que le pasó a Campana, que al llegar a la Municipalidad, por falta de conocimiento en la política, sacó a todos los funcionarios que habían estado trabajando con nosotros o los cambió de área; nosotros cuando llegamos al gobierno lo hicimos a la inversa, al Contador, al Tesorero, entre otros, no los sacamos porque teníamos que aprender de ellos». Con esta explicación el precandidato alineado con Pichetto desatacó el valor de la experiencia que es una de las banderas que porta en el camino hacia las PASO.

A lo expresado Alegre agregó que dada la inexperiencia del actual intendente, junto a su equipo al asumir cometieron un grave error por prejuicio ideológico, creyendo que quienes se iban eran ladrones y ellos los buenos (así lo dicho por el precandidato); esta situación donde más se notó e impactó negativamente fue en la administración del hospital donde al sacar al Contador, quien actualmente ocupa ese lugar en varios municipios que administra, se perdió mucho dinero de la coparticipación que de haberse manejado bien hoy entraría en las arcas municipales.

La campaña hacia las Primarias, Obligatorias, Simultáneas y Abiertas

«A favor de mi espacio que tengo un nivel de conocimiento muy alto en materia de Gestión y una intención de voto que también es favorable.

Los que me atacan lo hacen diciendo que estoy viejo, que estoy enfermo, pero nadie me ataca porque he sido malo en la gestión; eso nadie me lo puede cuestionar, buscan por otros lugares que nada tienen que ver con la cuestión política», enfatizó.

Consideró que lo ocurrido con su salud, la enfermedad que atravesó, puede ser bueno para la gente dado que su caso demuestra que se pueden curar y seguir trabajando, que la enfermedad no es un obstáculo, que hay hay que prepararse para seguir trabajando.

Por otra parte, a la cuestión de la edad la sintetizó en que no son 71 años lo que tiene, esos ya los vivió, ya no están, los que tiene son los que le restan por vivir; «en este momento todos tenemos la misma edad, partimos de cero, lo que tenemos son distintas expectativas, una persona mayor tiene menos expectativas, una persona menor tiene más, que al final no son temas relevantes, una persona mayor o un joven cualquiera puede morir antes o después», concluyó.

