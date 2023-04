Zonal: detectaron un caso de triquinosis en Pehuajó, decomisaron e incineraron chacinados

En sobradas oportunidades, la Municipalidad de Pehuajó a comunicado medidas y recomendaciones a tener en cuenta antes del consumo o adquisición para el consumo de productos elaborados con carne porcina.

La mejor prevención es el control. Todo ciudadano debe saber de donde proviene lo que está consumiendo. Por esa razón resulta indispensable respetar los siguientes consejos:

No debes comprar, ni consumir carnes o chacinados que NO tengan rótulo y provengan de establecimientos NO autorizados para su elaboración, como así tampoco de la venta particular.