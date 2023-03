IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: la impresionante crecida en Río Cuarto y la preocupación de villeguenses radicados en esa ciudad (VIDEO)

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas generaron complicaciones en distintas zonas de la provincia de Córdoba. En los departamentos Río Cuarto y Calamuchita hubo evacuados y el gobierno provincial asistió a los damnificados a través de los ministerios de Desarrollo Social y el de Gobierno y Seguridad, detalla el portal de La Voz.

Una villeguense que se encuentra radicada la primera de las ciudades, quien envió a DIstrito Interior los videos, contó de su preocupación y la de su pareja por la situación; hasta el momento su vivienda no se ha visto afectada, los videos fueron registrados en el tramo que el río cruza en el barrio Carlos Pellegrini y ellos viven río arriba, por lo que hasta el momento no corren riesgos, pero explicó que se anunciaron al menos siete crecidas más y no se tiene idea de su magnitud.

“El ministro Carlos Massei se puso en contacto con las autoridades de Alpa Corral, Villa Quillinzo y Cañada de Sauce para poner a disposición toda la ayuda necesaria. Para ello se puso en marcha en Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre”, precisaron desde el gobierno, prosigue La Voz.

“En Alpa Corral la creciente ocasionó daños en el mobiliario urbano y en 10 viviendas. En el departamento Calamuchita, en la localidad de Cañada de Sauce, unas 15 viviendas fueron afectadas por el ingreso de agua. Allí cuatro familias permanecerán evacuadas y el resto volverá a sus hogares”, indicaron.

Por otra parte, en la localidad de Villa Quillinzo se registró una creciente histórica, que provocó daños en la planta potabilizadora de agua, con la afectación de algunas viviendas.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Etac y Policía.

