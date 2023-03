General Villegas: otro importante robo en la misma cuadra donde sustrajeron joyas

La calle Paso, en este caso entre Necochea y Belgrano, a unos 80 metros del robo de las joyas en una vivienda, volvió a ser blanco del delito. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada del sábado.

La víctima esta vez fue la familia propietaria del comercio Que Pollo, al que luego de ingresar por una ventana lateral que fue violentada, sustrajeron unos $ 70.000 que se dejan en la caja registradora para los proveedores que pasan por la mañana temprano.

El ladrón habría actuado solo y estaría identificado, incluso los datos fueron aportados a la Policía quien recepcionó la denuncia, pero hasta el momento no han trascendido novedades del caso, si las hubiera.

Los damnificados creen que se trata de la misma persona que ingresó en la vivienda d ela misma calle llevándose joyas por un alto valor, en presencia de dos de los moradores, una mujer mayor de 83 años y su hijo de 63 años (con discapacidad).

El individuo fue directamente donde estaba el dinero, de la mercadería no tocó nada, explicó una de las víctimas a Distrito Interior, quien además manifestó su angustia e indignación «porque estamos todo el día laburando para que venga uno de afuera y se lleve así como si nada lo que no le corresponde».

«El dinero no es lo que nos importa, y menos a esta altura; uno termina agradeciendo que no haya roto nada mas allá de la ventana del local, pero la realidad es que sabiendo quien es lo que pretendemos que al menos le caiga la Policía y podamos tener la certeza de que está individualizado aunque difícilmente vaya preso. Nos robó la calma en el barrio que es un bien muy preciado con el que contábamos. No es justo», concluyó.

Relacionado