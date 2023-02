«Ado» Irasola realizó un fuerte descargo luego de que su nombre apareciera en una encuesta de posibles candidatos a intendente

Pese a ello, el empresario del rubro productos veterinarios, lo ha negado desde el primer momento, aunque si ha manifestado su intención de tomar un café con cualquier funcionario, político y/o candidato que estuviera dispuesto a oír sus ideas y sugerencias, incluso no ha tenido inconvenientes en que le tomen cuanta fotografía han querido, pero al final siempre ha sido NO.

Este martes, luego que en el inicio de la semana apareciera una encuesta virtual en el distrito midiendo diferentes posibles candidatos y candidatas entre los que aparece mencionado realizó en las redes sociales una «aclaración importante», tal como él mismo ha llamado a su «descargo».

«Con sorpresa, veo que circula una encuesta en nuestra ciudad, dando a mi nombre como posible candidato a Intendente. En primer lugar me siento orgulloso que se me tenga en cuenta, la visibilidad social que nos dio la presidencia de mi querido CLUB ATLÉTICO, seguramente hizo que me atribuyan méritos que fueron íntegramente de una CD, de varias Subcomisiones y de una parcialidad hermosa que apoyó nuestra gestión.

Por otra parte e incluso en varios medios dejé claro siempre que no voy a participar en política partidaria, si me voy a involucrar todo lo posible y en lo que esté a mi alcance por Villegas, por los amigos, por las instituciones, y por mejorar la calidad de vida de todos los sectores sociales de mi ciudad

No tengo militancia política, tengo una relación de amistad con el Dr Campana, ( desde nuestro Club tenemos mucho que agradecerle) con Sol Fernandez (agradecidos siempre por toda su predisposición hacia el Club, y se de sus buenas intenciones) Con el Dr Alegre, (imposible negar su gestión de muchos años) Con Claudia Esain (vecina, amiga leal y persona de bien) con Romina Dominguez y Daniel Colombo (ambos llenos de ideas y muchas involucran a las instituciones) Agustín Bilotta (gente joven con mucho empuje, honestos) Cesar Julian,( excelente persona que lo veo moverse en pos de nuestra ciudad) Horacio Pascual ( ex intendente y una persona de bien con experiencia), a todos creo haberles dicho mi decisión de NO PARTICIPAR en política. Tenemos excelentes candidatos para ser nuestro próximo INTENDENTE. Ojalá que ,el que tenga la responsabilidad de gobernar no deje afuera a ninguna fracción, se apoye en la idea de todos, tome a sus adversarios electorales como colaboradores indispensables! Ojalá miren a las Instituciones a todas, hoy vitales en el entramado social de nuestra partido. Ojalá mejoren la calidad de vida de cada uno de los Villeguenses.»