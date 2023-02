«Nos quitaron la custodia de nuestra hija, esperamos que se aclare todo esto», sostuvo el padre de la beba internada en el hospital de General Villegas (AUDIO)

Roberto Nieva, papá de la bebé y Lorena Martínez, hermana de la mama, hablaron sobre lo ocurrido, desde cómo sucedieron los hechos de acuerdo a su versión y la instancia en la que se encuentran con la intervención de la justicia a partir de lo cual pretenden la restitución de la pequeña.

Nieva contó a Distrito Interior esta tarde que el domingo se encontraban en el sector de asadores del Parque Municipal en un encuentro familiar, la beba se encontraba en la sillita «huevito» a la que había colocado en el piso, cerca de él, como le daba el sol decidió moverla hacia la sombra, al hacerlo, dado que estaba la manija floja, al levantarla, la criatura cayó al piso.

Dado el golpe, y habiendo advertido que presentaba una inflamación en la parte posterior de la cabeza, en el auto de su cuñado, se movilizó junto a su pareja hacia el hospital donde fue atendida, le realizaron una serie de estudios y decidieron dejarla internada hasta el martes.

Luego del alta, fueron notificados de la intervención judicial, por lo que la beba quedaba bajo custodia policial hasta nuevo aviso.

Hoy los padres perdieron la custodia, disponiendo a la abuela paterna como la tutora, aunque la mamá permanece junto a la criatura, sin embargo cuando regrese a su casa lo hará sin su hija, explicó Nieva.

Por su parte Martínez, tía de la menor, admitió que su hermana cuenta con antecedentes por maltrato a sus hijos, pero que es una etapa superada en la vida de la mujer, quien en esta etapa está totalmente cambiada, por lo que consideran injusta la medida o al menos apelan a que se aclare todo lo antes posible; sin dejar de reconocer que ello afecta la situación en general.

La familia Nieva – Agúero dispuso hoy de un abogado que los representará para accionar legalmente principalmente en contra de la médica que los denunció, entendiendo que fue una decisión apresurada al haber dado por hecho algo que no está probado porque sencillamente no existió, por lo que insistió en que pretenden se aclare todo; del mismo modo lo hará con aquellas autoridades y entes o áreas que actuaron equivocadamente.

La menor evoluciona favorablemente y su estado general es bueno, lo que le da la tranquilidad que no sucedió nada de lo que se les acusa, especialmente en las redes desde donde se emiten todo tipo de opiniones.

El nacimiento de la beba se dio en un baño donde sufrió un fuerte golpe contra el piso

Este es un detalle que se conoció una vez trascendida la noticia de la internación de la criatura.

Estando la madre internada a la espera del nacimiento, le manifestó a la profesional que la asistía la sensación que nacería, por lo que ésta le sugirió que hiciera fuerza, a modo de prueba; fue allí cuando nació de repente dando contra el piso, lo que le produjo un hematoma a la altura de uno de los ojos.

En se momento, dado que se trataba de una partera nueva, decidieron no radicar denuncia alguna y dejar pasar el hecho como una anécdota, pero ahora que advierten no está asentado en la historia clínica, creen que fue un error no hacerlo.

Desde entonces hasta el incidente en el parque no había tenido signo alguno de secuelas, ni marcas que perduraran más allá de lo normal.

Ahora que están en medio de un grave problema, analizan ir también por lo del nacimiento a fin de que todo en cuanta a su hija se refiere pueda ser aclarado, sobre todo, para poder volver a tenerla consigo.

