GENERAL VILLEGAS – IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: ¿a dónde va con ese ataúd? (VIDEO)

La imagen dura segundos pero es suficientes para que genere un gran interrogante que se ve reflejado en el título.

Un trabajador del cementerio retira del interior un ataúd que tiene como destino el basurero, según quien envió a Distrito Interior el material.

La escena llama la atención y surge una pregunta ¿para qué a ese lugar?.

Aseguran desde el área municipal competente que es para descartar los ataúdes vacíos porque así está establecido por las normas que rigen la salubridad.

Cuando se realiza una reducción o el difunto es trasladado a tierra, lo que queda debe ser incinerado y ese habría sido este caso registrado a mediados de semana.

General Villegas no cuenta con otro lugar que no sea el basurero para realizar la quema, por lo tanto, esta práctica, que no era habitual tiempo atrás, según el lector (quien aportó otros datos obviados en esta nota) que planteó este tema; esta es por el momento la única solución, de acuerdo a la respuesta obtenida al consultar al área correspondiente.

