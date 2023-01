El miniturismo «prendió» en el Parque de General Villegas y comienza a ser una nueva usina comercial para la ciudad

Esta semana fue notable el movimiento de casillas, motorhomes y carpas, aunque la mayoría utilizan al lugar como una posta en los viajes cuyo destino suele ser la costa bonaerense o Mendoza.

Algunos han estado en otras oportunidades y en varios de los casos lo hacen por primera vez, como la familia que acampa proveniente de Vedia, recomendados por un familiar que descubrió hace un tiempo el Parque.

El matrimonio y sus tres hijos pequeños vacacionan por primera vez y lo hacen en General Villegas; «hasta acá la experiencia está siendo muy buena», comentó a Distrito Interior el jefe de familia, mientras que el más grande de los niños hacía referencia a la pileta de la que disfrutan durante su estadía.

Otro grupo, tres familias sanjuaninas, que se movilizan a bordo de un motorhome y una casilla, tienen como destino la costa bonaerense y por segunda vez hacen un alto en Villegas, este verano con una actividad extra, recorrerían el centro que hasta ahora no conocían. En su caso llegaron recomendados por otros rodanteros, desde entonces ellos son los principales difusores de este espacio verde.

Como estos, existen otros testimonios que destacan las bondades naturales del entorno y la infraestructura que ha sido mejorada; los nuevos baños, las duchas con agua caliente, la iluminación, entre otras.

Lamentablemente hay una tendencia al autoboicot por parte de una mínima porción de nuestra propia sociedad que casi de manera sistemática actúa negativamente de manera proporcional a las mejoras; un profundo análisis quizá permitiría hallar la solución pero por el tiempo que ello demandaría la intervención debe ser urgente; más seguridad con recursos humanos, en los que se estaría trabajando y tecnológicos que se han sumado; eso tal vez proteja más esta pequeña usina comercial.

La estadía y servicios del Parque Municipal General José de San Martín cuenta con aranceles que lo hacen accesible:

Camping (por día) $1000

Quinchos $500

Parrillas $350

Pileta $150 adultos (los menores abonan a partir de 12 años)

$100 menores de 12

La Secretaria a cargo de Sandra Heredia tiene bajo su órbita las Coordinaciones de Deportes, Cultura y Turismo, justamente con el fin de difundir esta actividad; su titular es Carina Silvestre (foto inferior) quien se encarga de dar respuesta a los viajeros que se contactan a través de las redes o teléfonos disponibles.

El miniturismo también llamado escapadas de fin de semana, que se ha visto incrementado luego de superada la pandemia, representa para cualquier destino no tradicional o masivo un nuevo movimiento que termina siendo tan abarcativo como impensado. En este caso el Parque oficia de gran receptor, pero el punto estratégico que ocupa General Villegas en el mapa nacional, resultando de paso o «en el medio» para los viajeros, aumenta la demanda en hoteles, restaurantes, alquiler de departamentos o casas por día, comercios en general, vendedores no convencionales de alimentos y hasta para artesanos; talleres mecánicos, gomerías, estaciones de servicios, etc.