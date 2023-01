El día que inició el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa en Villegas marcharon por una muerte similar

La coincidencia radica en la violencia entre jóvenes que independientemente del lugar y el momento en que sucedieron ambos hechos y lo que los motivaron, ambos tuvieron un trágico desenlace como consecuencias de un ataque a golpes.

Este lunes cuando el 2023 se ponía en marcha, mientras el país seguía con atención la primera jornada del juicio a los rugbiers, en General Villegas los amigo y familiares de Diego Gastón Córdoba pedían justicia por su muerte ocurrida en víspera de días antes de la Navidad como consecuencia de un golpe recibido que le provocó la caída cuando huía de su agresor a bordo de una moto en la madrugada del 18 de diciembre pasado. Al caer golpeó su cabeza contra el asfalto y luego de unos días de agonía falleció.

Por el hecho hay un joven de 24 años detenido, novio de su amiga íntima, vínculo que pudo haber sido el disparador por el cual se produjo el fatal incidente. Waldo Ayrton Echeverría, se encuentra detenido en la comisaría de Dudignac, Partido de 9 de Julio, imputado por el delito de Homicidio Simple y abandono de persona, entre otros agravantes.

La marcha, pacífica, tal como los organizadores destacaron desde el momento en que la confirmaron, tuvo por objeto reclamar justicia, es decir que consideran que hay más personas involucradas en la muerte de Gastón que no se encuentran detenidas, o hasta el momento acusadas; incluso fue llamativo que uno de los carteles que acompañaron a la principal leyenda «Justicia X Gastón», rezaba «Ella es cómplice».

El grupo de personas entre los que estaba Paola, la mamá de la víctima, quien no ha emitido públicamente opinión alguna hasta el momento, partió a las 20:00 hs. desde la esquina de Berutti y Vieytes donde fue levantado Gastón por el SAME y desde allí se desplazó hasta el frente de la comisaría en la calle Moreno, donde solamente golpearon las palmas y con unas pocas palabras aseguraron que no abandonarán la lucha y continuarán pidiendo justicia, insistiendo en que hay más personas que son responsables de su muerte.

Una de las frases más contundentes y abarcativas fue que si bien a Gastón nadie lo devuelve, lo ocurrido debe ser tenido en cuenta por los padres para concientizar a sus hijos de las consecuencias que puede tener una pelea que inicia como tal y no se sabe a donde o como termina; fue Gastón, pero pudo haber sido cualquiera, remarcaron.

