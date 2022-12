Papá Noel recorrió los barrios de General Villegas junto Sol Fernandez y su equipo entregando juguetes a los chicos

La dirigente del Partido Justicialista tomó la iniciativa por tercer año de recorrer los diferentes barrios de la ciudad cabecera repartiendo juguetes a los chicos, en vísperas de la Nochebuena.

Lo hizo el sábado pro la mañana junto a una caravana organizada para la ocasión, con veh´´iculos que fueron decorados con globos, los que escoltaban a Papá Noel que en esta oportunidad estuvo acompañado también por «Mamá Noel».

Cerca de las 9:30 hs. el grupo de militantes y colaboradores del espacio que conduce Fernández, quien estuvo al frente durante la recorrida, partió de la unidad básica de la calle Castelli y Mitre y pasó por los barrios de General Villegas, en varios de los cuales detuvo su marcha y entregaron juguetes.

Cientos de niños recibieron un presente de manos del propio Papá Noel y hasta pudieron tomarse fotos con él.

A medida que avanzaba la caravana y se iba conociendo la noticia de lo que estaba ocurriendo fueron acercándose más y más vecinos.

La propia Sol Fernández manifestó su gratitud con el resultado, destacando el acompañamiento de su grupo, pero principalmente de la gente, que en muchos casos sin coincidir políticamente con su ideas, hace su aporte para que cada vez más niños en fechas como éstas tengan su juguete; «sabemos que no es suficiente dada la situación en general pero sentimos que es nuestro deber hacer todo lo que esté a nuestro alcance por una sonrisa, tal vez no seamos nosotros quienes debamos hacer esto, pero nos nace y es una manera de no hacer sentir a gente tan sola», manifestó la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, que insistió en agradecer a todos los que los hicieron posible.

Relacionado