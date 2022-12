General Villegas: la Municipalidad se encuentra realizando la fumigación contra los mosquitos

En esta oportunidad la medida que se tomó inició tempranamente respecto a años anteriores permite observar a personal y vehículos municipales llevando a cabo la tarea, inicialmente en zonas periféricas donde ya comenzaron a observarse los mosquitos.

El trabajo es coordinado desde la Secretaría de Medio Ambiente conjuntamente con Servicios Urbanos.

Tal como muestra la imagen, una camioneta dotada del equipo fumigaba el acceso Centenario que une la Ruta 33 con la ciudad.

Oportunamente desde el área competente se sugirió a la gente tomar los recaudos básicos de no tener agua estancada, el pasto corto y mantener el patio libre de objetos o basura que puedan almacenar aguar para no fomentar el crecimiento de los mosquitos que es inevitable luego de las últimas lluvias. Estas prácticas contribuyen y mucho a que las larvas no se desarrollen y disminuir considerablemente la cantidad de mosquitos, evitando de ese modo la propagación de las enfermedades de la que son transmisores.

Relacionado