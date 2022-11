Un camionero erró la bajada de la Ruta 188 y quedó atrapado en un zanjón frente a General Villegas

Fue esta madrugada cuando aún no había amanecido y llovía al momento del incidente que dejó al camión Fiat 619 con acoplado calzado en el zanjón que se encuentra paralelo a la Ruta 188 frente al hotel Antonini.

Según manifestaron quienes lo asistieron, el chofer, que no es de General Villegas, no advirtió la bajada debido a la rotura del limpiaparabrisas.

La maniobra hizo que el chasis no superara al zanjón con las consecuencias que están a la vista.

El camión que se encuentra cargado no está completo por lo que se supone retirarlo no generará mayores inconvenientes, aunque la lluvia caída no favorece al suelo, lo que podría demorar la tarea.

No hubo que lamentar lesionados.

