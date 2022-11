General Villegas: tras la pandemia los empleados municipales volvieron a reunirse para celebrar su Día

Luego de tres años de no poder realizarla debido a la pandemia de Covid-19 los trabajadores municipales volvieron esta noche a compartir la cena en la víspera de su Día.

El municipio hizo frente al costo de las tarjetas y la contratación del espacio en que se lleva a cabo. Los bomberos voluntarios, dueño de casa, son los encargados del servicio de mesa para los 800 concurrentes.

La particularidad este año es que las partes se sentaron a la mesa con un acuerdo cerrado del 25% de aumento hasta fin de año que dejó a todos conformes, aunque conscientes que el porcentaje no permite ganarle a la inflación, sin embargo no hay reclamos, solo la espera de una posibilidad remota que aquellos trabajadores de las categorías más bajas reciban un bono extra para fin de año que si no es otorgado no generaría conflicto alguno.

Esta noche más allá de esos detalles no se habla de trabajo, salvo las anécdotas que surjan de la cotidianidad laboral; la premisa es disfrutar y celebrar ser municipal.

Dado que mañana martes 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal habrá asueto para los trabajadores del Estado local.

